Usman Nurmagomedov: Islam Makhachev vai finalizar Arman Tsarukyan no UFC 311

Usman Nurmagomedov sabe que há muita coisa em jogo para sua equipe nas próximas duas semanas.

Tudo começa na noite de sábado, quando Islam Makhachev defende o título dos leves contra Arman Tsarukyan no UFC 311, e o irmão mais velho de Usman, Umar Nurmagomedov, tenta se tornar campeão peso galo ao enfrentar Merab Dvalishvili na mesma noite. O companheiro de equipe Tagir Ulanbekov também compete no UFC 311 em luta própria contra Clayton Carpenter.

Apenas sete dias depois, Nurmagomedov defende o título dos leves do Bellator contra Paul Hughes em Dubai, mas está confiante de que sua equipe já terá bastante impulso após o 3-0 no UFC.

“Acredito que todos esses caras, Inshallah, vão vencer no dia 18 de janeiro”, disse Nurmagomedov ao MMA Fighting. “será uma noite maravilhosa para a nossa equipe.”

Na verdade, Nurmagomedov teve que se separar do resto de sua equipe para viajar para Dubai para que pudesse se aclimatar ao tempo e à diferença climática antes de defender seu cinturão em 25 de janeiro. Ele manteve contato constante com seus treinadores, que inclui seu primo Khabib Nurmagomedov. , que deve voar do UFC 311, em Los Angeles, para Dubai, para estar presente no card do PFL na semana seguinte.

Não é uma situação ideal, mas Nurmagomedov promete que nada disso o incomodou.

“Não é pressão para mim ou porque não estou com minha equipe, não é pressão para mim”, disse Nurmagomedov. “Estou online, temos telefones, agora podemos conversar em tempo real. Está tudo bem. Não é um problema.

Quando se trata das duas lutas pelo título no UFC 311, Nurmagomedov obviamente passou muito tempo nos tatames treinando ao lado de Makhachev, considerando que os dois competem na categoria até 155 libras.

Ele não tem dúvidas sobre a vitória de Makhachev, mas Nurmagomedov acredita que o atual campeão dos leves do UFC pode até surpreender algumas pessoas com seu desempenho na revanche contra Tsarukyan.

No primeiro encontro, Tsarukyan proporcionou a Makhachev uma luta muito mais dura do que se esperava, principalmente considerando que ele aceitou o combate em cima da hora e estava fazendo sua estreia no UFC. Agora, Tsarukyan se definiu claramente como o candidato número 1 na divisão, o que inclui vitórias notáveis ​​sobre adversários anteriores, como Charles Oliviera e Beneil Dariush.

Por mais impressionante que Tsarukyan tenha sido ao conquistar sua chance pelo título, Nurmagomedov não o vê realmente oferecendo algo que Makhachev já não tenha lidado antes.

“Minha opinião, o Islã pode acabar com Arman Tsarukyan desta vez”, disse Nurmagomedov. “Porque eu sei o que aconteceu com o Islã em sua primeira luta com Tsarukyan. Vejo como posso vencer o Arman, vejo os erros dele. Mas o Islão é melhor do que eu e, na minha opinião, ele acabará com ele.”

Ele oferece uma previsão semelhante para seu irmão Umar vencer Dvalishvili e se tornar campeão do UFC pela primeira vez em sua carreira.

“Sobre Umar e Merab, Umar vai acabar com ele no segundo ou terceiro round”, disse Nurmagomedov. “Umar vai acabar com ele. Isso é certo porque conheço as habilidades de Umar e acredito nisso.”

Nurmagomedov pode estar estabelecendo grandes expectativas para seus companheiros de equipe, mas está confiante de que ambos conseguirão realizar o trabalho à distância.

Na verdade, Nurmagomedov está colocando a mesma pressão sobre si mesmo depois de ir à decisão em três das últimas quatro lutas.

“A mesma coisa que sempre faço”, disse Nurmagomedov sobre sua estratégia. “Se eu entender que posso vencê-lo com trocação, vou vencê-lo com trocação. Se eu entender posso acabar com esse cara [taking him down]vou derrubá-lo e acabar com ele lá.

“Desta vez vou tentar finalizar o meu adversário porque estou cansado. Fiquei 75 minutos no cage nas últimas três lutas. Estou cansado. Não quero ficar aí quase meia hora. Desta vez será mais curto.”