Valverde, Bellingham e Modric disponíveis para a final da Supertaça

Frederico Valverde sim Jude Bellinghamque terminou a semifinal contra Maiorca com sobrecarga muscular, estará à disposição para a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, ​​enquanto Luka Modricque estava afastado por conta de uma doença viral, também treinará nesta sexta-feira em Real Madrid e estará sob o comando de Carlo Ancelotti.

Valverde e Bellingham, chaves de Ancelotti em Madrid. Imagens Getty

Modric irá exercitar-se na sessão de recuperação dos titulares marcada para esta tarde e fá-lo-á com todo o plantel amanhã nos treinos prévios à final de amanhã, ambos na cidade desportiva situada junto ao estádio King Abdullah em Jeddah, sede da final, tanto quanto ele poderia saber EFE de fontes do clube de Madrid.

Aos 39 anos, o croata ambiciona conquistar o 29.º título com a equipa branca e o terceiro da temporada, depois da Supertaça Europeia e da Taça Intercontinental.

No caso de Valverde e Bellingham, as sobrecargas não pioraram e, embora ainda não estejam 100%, jogam contra o Barça no domingo. O uruguaio foi substituído aos 75 minutos por Dani Ceballos, enquanto o inglês, que abriu o placar, completou a partida em quadra.

Finalmente, os franceses Aurélien Tchouaméni também está recuperado da forte pancada na cabeça que sofreu no segundo tempo e pela qual foi substituído por precaução.

Enquanto o Real Madrid, líder provisório da LaLiga – tem mais um jogo que o Atlético de Madrid – volta a treinar esta tarde, Hansi Flick deu um dia de folga ao Barcelonaque na quarta-feira, um dia antes, havia vencido o Athletic Bilbao por 2 a 0 na outra semifinal da competição.

Ontem, quinta-feira, os futebolistas blaugrana realizaram uma sessão de trabalho separada entre os titulares, que fizeram exercícios de recuperação no hotel de concentração, e o resto do plantel, que treinou na cidade desportiva anexa ao estádio. Depois do dia de descanso de hoje, os culés regressam à atividade este sábado com uma sessão da tarde no complexo desportivo do campo.

Flick tem a maior parte do elenco à disposição para a final, incluindo Dani Olmo e Pau Víctor após a decisão do Conselho Superior do Desporto (CSD) de conceder-lhes provisoriamente o recorde federativo, formalizada ontem.