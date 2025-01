Veja Islam Makhachev brutalizar Adin Ross com um soco no corpo e depois acertá-lo com uma finalização Twister

É seguro presumir que Islam Makhachev terá um teste muito mais difícil em mãos no UFC 311 do que o que enfrentou do streamer Adin Ross.

A poucos dias da revanche contra Arman Tsarukyan, em Los Angeles, o campeão dos leves do UFC entrou na jaula com Ross, que primeiro queria ver como era levar um golpe no corpo do melhor lutador peso por peso do esporte. .

Para seu crédito, Ross usou um protetor de corpo inteiro antes de Makhachev desferir seu soco, mas o impacto definitivamente ainda foi sentido.

“Oh meu Deus”, Ross gritou depois que o soco acertou.

A partir daí, Makhachev decidiu mostrar sua habilidade mais mortal com uma finalização no chão enquanto enrolava Ross como um pretzel antes de aplicar um Twister.

Ross fez uma careta quando Makhachev disse “Eu só quero abraçar você… você não sabe bater?”

Um momento depois, Ross bateu enquanto Makhachev só conseguia sorrir depois de ajudar o popular streamer a perceber que toda essa coisa de MMA não é tão fácil quanto parece na televisão.

Quanto à verdadeira luta que tem pela frente, Makhachev tenta defender o título dos leves pela quarta vez consecutiva, o que estabeleceria um novo recorde do UFC. Makhachev está atualmente empatado com três defesas de título com seu técnico e mentor Khabib Nurmagomedov, que o encurrala na luta contra Tsarukyan no próximo sábado, no Intuit Dome, em Los Angeles.