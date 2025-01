Veja os números de Higor Meritão, jogador que está em negociação com o CRB

De olho no mercado da bola para reforçar o meio de campo, o CRB negocia a contratação do volante Higor Meritão, de 30 anos. O jogador estava no Criciúma, onde disputou 31 jogos e marcou três gols em 2024. A informação foi confirmada pelo repórter Bruno Protasio, do PFC.

O atleta fez 17 partidas pelo Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro, anotou um gol na vitória sobre o Vasco, na 4ª rodada, e outro no triunfo sobre o Atlético-MG, na 21ª rodada. Ele foi titular durante quase toda a temporada e conquistou o Campeonato Catarinense.

Com passagem pelo futebol mexicano – jogou 69 partidas pelo Pumas, fez dois gols e deu três assistências entre 2021 e 2023 -, Meritão esteve por quatro temporadas na Ferroviária e defendeu times como Velo Clube, Botafogo-SP, Paraná e Goiás.

Uma curiosidade recente é que o jogador esteve de férias em Alagoas no final do ano passado. Em publicação no Instagram, o meio-campista aparece com a família curtindo as praias de Maragogi.