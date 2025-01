veja quem mais gastou com divulgação em 2024

Reórtagem do jornalista Lucas Neiva, no portal “Congresso em Foco”, revela que em 2024 a Câmara dos Deputados utilizou R$ 86,2 milhões em ações de divulgação das atividades de parlamentares ativos e suplentes que eventualmente assumiram o mandato.

“Onze deputados chegaram a ultrapassar, individualmente, R$ 400 mil em publicidade”, diz a matéria, ressaltando que os dois recordistas em gastos com divulgação são do MDB: os deputados Eunício Oliveira (MDB-CE), com R$ 465,9 mil, e Yuri do Paredão (MDB-CE), com gasto de R$ 458 mil.

Da bancada de Alagoas, dois representantes não utilizaram nenhum recurso da cota parlamentar para divulgação, apesar de terem direito: o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o líder do MDB na casa, Isnaldo Bulhões.

Dois deputados alagoanos estão, contudo, na lista dosque mais gastaram com divulgação em 2024 foram Marx Beltrão (PP/AL), em11o, e Daniel Barbosa (PP/AL), em18o.