Vendas de camisas ‘LA Strong’ disparam com 30.000 unidades vendidas e receitas para ajudar vítimas de incêndios florestais

O esforço conjunto das equipes esportivas profissionais de Los Angeles para apoiar as vítimas dos incêndios florestais com camisetas “LA Strong” é um enorme sucesso – TMZ Esportes descobriu que mais de 30.000 itens foram vendidos até agora – com todos os lucros destinados a ajudar a causa.

As 17 organizações locais se uniram à Fanatics para fazer produtos com a frase “LA Strong” na sexta-feira… como uma homenagem às pessoas afetadas pelos devastadores incêndios florestais.

Fomos informados de que os pedidos de produtos – ao preço de US$ 35 cada – estão entre os mais populares no site… com um monte de vendas nos últimos três dias.

“Desde o lançamento, as camisas/moletons LA Strong representam 3 dos 4 produtos mais vendidos e 5 dos 10 produtos mais vendidos na rede de sites Fanatics”, disse-nos um porta-voz.

Todos os rendimentos irão para a Cruz Vermelha Americana e para a LA Fire Department Foundation.

Vários times de Los Angeles fizeram doações individuais para apoiar sua cidade, como o Lakers, que está realizando uma campanha de doações na Crypto.com Arena antes do jogo contra o San Antonio Spurs, na segunda-feira.

Os Rams and Chargers trabalharam com a NFL e outras equipes para doar coletivamente US$ 5 milhões para o fundo de ajuda aos incêndios florestais.