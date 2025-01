Verão Massayó 2025 terá 15 linhas de ônibus gratuitas até o evento

A Prefeitura de Maceió vai oferecer ônibus gratuitos na terceira edição do Verão Massayó 2025. Quem for ao evento, pode embarcar em 15 linhas nos dias 10, 11,12 e 17,18 e 19 de janeiro. Não é preciso apresentar o cartão Vamu. A iniciativa tem o intuito de gerar economia para os usuários do transporte público da capital alagoana e ainda priorizar o deslocamento por meio dos coletivos.

A operação montada pelo Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) prevê a realização de 270 viagens por dia de evento, realizadas por 50 coletivos das concessionárias do transporte público de Maceió. Nas sextas-feiras, os ônibus começam a circular às 18h e vão até 4h30. Nos sábados, as viagens serão iniciadas às 17h e seguirão até 3h30. Aos domingos, as viagens serão das 16h às 2h30.

Nos dias do Verão Massayó 2025, os coletivos vão circular com códigos especiais. Nos painéis dos veículos, o usuário poderá visualizar os bairros de destino por onde passarão. Na região do show, desembarques e embarques deverão ser realizados na Avenida Walter Ananias (Condomínio Rosa dos Ventos), ponto mais próximo do local do show.

“A medida visa facilitar o deslocamento das pessoas, priorizando a mobilidade urbana e a segurança nas vias da cidade. Com o aumento da demanda e a limitação de estacionamentos para tanta gente, a iniciativa reduz o número de veículos nas ruas, oferecendo uma alternativa mais prática e sustentável que é o transporte público”, destacou o diretor-presidente do DMTT, André Costa.

Confira as linhas gratuitas:

Cidade de Maceió

950 – Pontal/ Jaraguá (Centro – Trapiche – Verão Massayó);

951 – Joaquim Leão/ Jaraguá (Ponta Grossa – Vergel – Verão Massayó);

952 – José Tenório/ Jaraguá (Jacintinho – São Jorge – Verão Massayó);

953 – Ipioca/ Jaraguá (Ponta Verde – Jacarecica – Verão Massayó);

954 – Ouro Preto/ Jaraguá (Feitosa – Serraria – Verão Massayó).

São Francisco

955 – Clima Bom/ Jaraguá (Farol – Rosanne Collor – Verão Massayó);

956 – Rio Novo/ Jaraguá (Bebedouro – Santa Amélia – Verão Massayó);

957 – Santos Dumont/ Jaraguá (Farol – Tabuleiro – Verão Massayó);

958 – Colina/ Jaraguá (Farol – Feirinha – Verão Massayó);

959 – Chã da Jaqueira/ Jaraguá (Farol – João Sampaio – Verão Massayó).

Real Alagoas

960 – TI Benedito Bentes/ Jaraguá (Farol – Santa Lúcia – Verão Massayó);

961 – TI Benedito Bentes/ Jaraguá (Jacarecica – Rota do Mar – Verão Massayó);

962 – Eustáquio Gomes/ Jaraguá (Jacintinho – Forene – Verão Massayó);

963 – Village II/ Jaraguá (Graciliano Ramos – Farol – Verão Massayó);

964 – Salvador Lyra/ Jaraguá (Tabuleiro – Cleto Marques – Verão Massayó).