Vídeo: Punahele Soriano derrota Uros Medic com nocaute brutal em apenas 31 segundos

Punahele Soriano deu início ao card principal do UFC Vegas 101 de forma enfática com um nocaute brutal com apenas 31 segundos de luta.

Uma breve troca de pés deixou espaço para Soriano atacar com uma combinação que contou com o apoio de Uros Medic. Uma grande mão esquerda seguida por uma direita devastadora atrás dela pegou Medic olhando e ele caiu na tela amontoado.

Soriano seguiu com mais alguns chutes no chão enquanto o árbitro corria para interromper a luta em disparada. A vitória leva Soriano para 2 a 0 desde que caiu para o peso meio-médio após iniciar sua carreira no UFC na categoria até 185 libras.

“Estou um pouco emocionado”, disse Soriano com lágrimas nos olhos após a vitória. “Muita adversidade neste acampamento. Eu e minha esposa estamos grávidos de uma menina.

“Na verdade eu estava pensando em lutar com ele, mas isso aconteceu. Temos trabalhado durante todo o acampamento. Estou tão feliz que isso aconteceu. Não sei o que vem a seguir.”

Presença constante no UFC desde 2019, Soriano construiu uma reputação de realizar lutas emocionantes, ganhando ou perdendo, mas parece que sua queda para 170 libras está valendo a pena até agora.

Depois de despachar Miguel Baeza em sua estreia no meio-médio em junho passado, Soriano agora adiciona Medic à sua coluna de vitórias com seus planos imediatos envolvendo um tempo muito necessário em família com um bebê a caminho ainda este ano.