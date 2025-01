Will Ferrell diz que foi ao Kings Game como Buddy the Elf para ‘Stir It Up’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Novas alturas

Sorrir pode ser o favorito de Buddy, o Elfo… mas, Will FerrelO objetivo é manter as pessoas na dúvida – porque ele diz que se vestiu como o personagem icônico apenas para agitar as coisas!

O ator passou por “New Heights” – Travis dar Jason Kelcepodcast de – e eles perguntaram a ele sobre sua recente aparição em um jogo do LA Kings que levou a internet ao frenesi … onde ele chegou como Buddy que havia passado por tempos difíceis.

Will explica que a ideia lhe ocorreu cerca de uma semana antes do jogo… e ele basicamente comprou a fantasia e se vestiu por capricho – fazendo isso mais para se divertir do que qualquer outra coisa.

Ferrell possui ingressos para a temporada – com assentos bem no vidro da Crypto.com Arena … e ele pensou que as pessoas iriam se divertir com isso.

Will diz que ficou surpreso com o quão grande o momento se tornou… notando que muitas pessoas online pareciam pensar que ele estava promovendo algo – mesmo que ele apenas achasse que seria engraçado. Então, não espere uma sequência sombria de “Elf” no próximo Natal!

Ferrell termina o clipe explicando: “Ocasionalmente, eu só gosto de fazer coisas estranhas como essa só para agitar”.