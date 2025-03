Fim da hegemonia de Max Verstappen? Temporada de F1 começa boa para a McLaren

O GP da China, que teve Oscar Piastri como vencedor de ponta a ponta, mostra que a temporada atual de Fórmula 1 tem tudo para ser eletrizante. Por isso mesmo, milhões de fãs de esportes a motor estão utilizando o Código promocional Novibet para fazer suas apostas. Será que, após quatro campeonatos, Max Verstappen finalmente descerá do trono?

A McLaren começou muito bem a temporada e venceu as duas primeiras provas. Na Austrália, a vitória foi de Lando Norris. Na China, foi a vez de Piastri subir no lugar mais alto do pódio, com seu companheiro de equipe logo atrás, na segunda posição.

Com isso, Norris está na liderança do Mundial de Pilotos, com 44 pontos. Max Verstappen aparece na sequência, tendo somado 36 pontos. O top 5 é formado, ainda, por George Russell (35), Oscar Piastri (34) e o estreante Andrea Kimi Antonelli (18).

Novatos

Aliás, a temporada 2025 é a que tem o maior número de novatos desde 2010. São, ao todo, seis estreantes na principal modalidade de esportes a motor do planeta.

Além de Kimi Antonelli, que tem sido o de maior destaque, a lista inclui o brasileiro Gabriel Bortoleto e nomes como Oliver Bearman, Isack Hadjar, Liam Lawson e Jack Doohan.

De todos eles, aliás, o único que pontuou até aqui é justamente Kimi Antonelli, que ocupa a quinta colocação geral. No GP da Austrália, o italiano que corre pela Mercedes ficou na quarta posição e, na corrida da China, terminou em oitavo.

A expectativa em cima de Antonelli é imensa, até porque há muitos anos a Itália, um dos países mais fanáticos pela Fórmula 1, não tinha um representante com tanto potencial. Em suas primeiras corridas, o jovem piloto de Bolonha mostra que poderá ter um futuro brilhante na categoria.

Bortoleto fica à frente de companheiro de equipe

Gabriel Bortoleto, um dos estreantes, terá uma temporada intensa para provar seu valor. Ao contrário de Kimi Antonelli, ele corre por uma equipe bem mais modesta, a Sauber.

Por isso, sua grande batalha na temporada será para tentar somar pontos, algo que seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hulkenberg, conseguiu na Austrália. Na China, porém, Bortoleto terminou à frente do alemão.

Apesar disso, o 17º lugar não lhe garantiu nenhum ponto, já que a pontuação na corrida só vai até o décimo lugar. O primeiro fica com 25 pontos, o segundo com 18, o terceiro com 15, o quarto com 12, o quinto com 10, o sexto com oito, o sétimo com seis, o oitavo com quatro, o nono com dois e o décimo com um.

Além disso, os pilotos também podem pontuar na corrida sprint, que acontece aos sábados em alguns dos circuitos, como o da China. Na ocasião, o vencedor foi Lewis Hamilton, que deixou a Mercedes e estreou na Ferrari na atual temporada. Dessa forma, o resultado lhe rendeu oito pontos.

Na corrida spint, a pontuação se estende até o oitavo lugar, que recebe um ponto. O segundo recebe sete, o terceiro fica com seis e assim por diante.

McLaren é favorita?

O começo da McLaren, com duas vitórias seguidas, dá bons indícios de que a equipe poderá ter um ano incrível pela frente. Aliás, tudo indicava que, de fato, Max Verstappen e a Red Bull não teriam o melhor carro neste ano.

E os testes já mostravam que a McLaren seria o carro a ser batido. Neste início de temporada, portanto, essa expectativa tem se confirmado. No entanto, vale destacar que ainda tem muita água para rolar. E, claro, a própria disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri pode ser um espetáculo à parte para os fãs do F1.