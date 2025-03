Torcida do CSE é atacada em Arapiraca após jogo em Penedo; episódio não tem relação com torcedores do Penedense

Um grave episódio de violência marcou o retorno dos torcedores do Clube Sociedade Esportiva (CSE) para Palmeira dos Índios após a primeira partida da final da Copa Alagoas, ocorrida em Penedo, nessa quarta-feira (26). O jogo entre Penedense e CSE terminou empatado em 1 a 1 no Estádio Alfredo Leahy e transcorreu sem nenhum registro de violência entre as torcidas presentes.

No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais mostram momentos tensos vividos pela torcida do CSE ao passar por Arapiraca. O grupo foi atacado por supostos torcedores do Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), em uma ação violenta que deixou diversas pessoas feridas e ensanguentadas.

As gravações exibem torcedores desesperados pedindo providências urgentes às autoridades. Um dos torcedores relata claramente a situação: “Os caras de Arapiraca botaram pra matar todo mundo aqui, o motorista se machucou, mais dois homens estão feridos. Precisa ter providência do governador, porque tem muito bandido aqui em Arapiraca”.

Outro torcedor, preocupado com a situação, reforça o pedido de ajuda policial: “Pede reforço aqui, o motorista do ônibus está acidentado, machucado gravemente. Está o maior perigo do mundo”.

As vítimas se dirigiram imediatamente a um posto policial em Arapiraca, onde receberam assistência e escolta da Polícia Militar até Palmeira dos Índios. Não há registros oficiais de prisões até o momento.

É importante destacar que o episódio não guarda qualquer relação com a torcida do Penedense. Em Penedo, a partida ocorreu em clima pacífico, sem qualquer incidente envolvendo torcedores.

Em 2024, um fato semelhante aconteceu com torcedores do Penedense que voltavam de um jogo. Eles foram atacados entre a cidade de Arapiraca e São Sebastião.

A partida decisiva entre CSE e Penedense acontecerá no próximo domingo (30), em Palmeira dos Índios. Após esse lamentável ocorrido, espera-se que as autoridades reforcem a segurança no entorno do jogo, garantindo o bem-estar das torcidas e evitando novos episódios violentos em Alagoas.