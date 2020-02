No domingo passado, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, emitiu uma opinião sobre um ano de tragédia que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Na ocasião um incêndio no alojamento dos atletas da base culminou na morte de dez jogadores.

Faustão teceu duras críticas contra a diretoria passada e a atual do Flamengo, alegando que o clube não estava fazendo nada para minimizar a dor dos familiares. O corpo jurídico do Flamengo, ao tomar conhecimento das afirmações “infundadas” do apresentador, tratou de notificar a Rede Globo para que a mesma abrisse um direito de resposta no clube.

Neste domingo, 16 de fevereiro, o apresentador leu na íntegra o comunicado do Clube de Regatas Flamengo, confira: