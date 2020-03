Enquetes especializadas no BBB 2020 indicam que Pyong será eliminado nesta terça 17/03

De acordo com a pesquisa do paredão BBB 20 do site Boa Informação, Pyong lidera o número de rejeição de deverá deixar o programa nesta terça-feira 17/03. O coreano segue com média de 61,3% dos votos, seguido pelo ator Babu Santana com 34,43% e Rafa com o menor número de rejeição, cerca de 4,25% dos votos para sair.

Essa é a primeira vez que Babu passa os 10% de rejeição em um paredão, porém está muito longe do primeiro colocado, que é Pyong, ao qual deve ser o eliminado.

Já na média de sites e redes sociais, o número é quase o mesmo:

Pyong : 63,51%

Babu: 38%

Rafa: 4,19%

