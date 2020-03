BBB 20: Porcentagem de votos do Daniel no paredão de 24/03

Porcentagem de votos do Daniel indicam que ele será o eliminado do BBB nesta terça 24/03

Nesse domingo, 22 de março, tivemos mais uma formação de paredão no BBB 2020. Flayslane, indicada pela líder; Daniel emparedado por ser o último a sair da prova de resistência; E Ivy, indicada por Prior por ser o que recebeu mais votos da casa, estão no paredão. Na prova bate-volta Felipe Prior conseguiu vencer e sair do paredão.

Em enquete realizada pelo site Boa Informação, Daniel soma o maior número de votos até o momento, e é o provável eliminado do BBB nesta terça (24), a porcentagem de votos do Daniel é de 53.24%, já Ivy vem em segundo lugar com 26.53% e Flayslane com 20.24%.

Sempre bom lembrar que nada está decidido ainda, pois há margens do jogo virar e qualquer um dos três serem eliminados.

Uma médica de votos entre sites especializados e redes sociais, Daniel soma 75,74%, já Ivy fica com 15,31% e Flay com 10,94%.

