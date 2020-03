Quem vai sair do BBB 2020, Flay, Ivy ou Daniel?

E mais um paredão foi formado neste domingo 22/03 no Big Brother Brasil 20. Thelma conseguiu a liderança após disputar com Mari uma prova de resistência de mais de 26h. Ela foi líder e Mari ficou imunizada.

Daniel foi o primeiro a sair da prova de resistência e ficou emparedado, sendo o primeiro a estar na berlinda.

Na prova do anjo a vencedora foi Rafa. Ela ganhou um carro 0km e o poder de imunizar alguém. Ela escolheu Gabi.

Thelma indicou Flayslane e foi para o paredão sem ir para prova bate-volta.

No voto da casa:

Daniel votou em Prior

Babu votou em Ivy

Rafa votou em Prior

Prior votou na Ivy

Flayslane votou em Gizely

Manu votou em Prior

Mari votou em Prior

Gizelly votou no Babu

Ivy votou em Babu

Gabi votou no Prior

Marcela votou no Babu

E com 5 votos foi Prior.

Prior como foi o escolhido teve o direito de escolher alguém para ir ao paredão e ele escolheu a Ivy. Disputaram a prova bate-volta: Prior, Daniel e Ivy.

