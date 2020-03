Igreja Nova pode ter 4 candidatos majoritários nas eleições de 2020

O município de Igreja Nova até o mês de fevereiro contava com a pretensão de três pré-candidatos em buscar o voto do eleitor rumo ao próximo pleito de outubro. No entanto, eis que surge agora uma quarta chapa majoritária que pode ser registrada para participar da maratona eleitoral de 2020.

Dada como certa a participação da prefeita Vera Dantas que busca sua reeleição, os outros pré-candidatos que já visitam os povoados e formam seus grupos políticos, devem gastar ainda mais sola de sapato a partir do dia 05 de março quando será aberta a janela partidária, possibilitando que os vereadores mudem de partido sem a perda do mandato.

No lado contrário segue Valério Beltrão, Dr Maurício e agora surge o nome da Dra Ernestina que deve encabeçar chapa junto ao ex-secretário de agricultura, Aureliano Almeida. Na base de apoio à Dra Ernestina devem está o PT, PMN e REDE, partidos que em Igreja Nova ainda não têm representação na Câmara Municipal.