Em campanha eleitoral até as portas do inferno se abrem

Sabemos que cada eleição é uma história. Aliados de ontem podem se tornar os adversários de hoje e vice-versa. E até parece que a cada eleição abrem as portas do inferno e algumas almas sebosas aparecem para dar o ar da graça ou infernizar. Pois até lembrarmos do clássico de terror, Hellraiser – Renascido do Inferno, produção cinematográfica de 1987.

Nas esquinas os cientistas políticos aparecem da mesma forma que os treinadores da seleção brasileira em época de Copa do Mundo. Nas redes sociais, os covardes ocultos, aqueles que acompanham as conversas de grupos, principalmente de WhatsApp e não interagem, apenas vão nos privados dos participantes destilar veneno, tendem a prejudicar mais que ajudar.

Enfim, já dizia o ex-prefeito de Penedo, José Alves, que em política até boi voa e casamento de cobra d’água com jacaré é extremamente compreensível. Na verdade, política é uma caixinha de surpresas e nenhum adversário pode ser subestimado. Em Alagoas lembro de Renan Calheiros ter dormido governador e o eleito nas urnas ter sido Geraldo Bulhões. Mesma coisa que testemunhei em Penedo com Marcius Beltrão dormir prefeito e Alexandre Toledo ser o escolhido nas urnas com uma pequena diferença de votos. Porém foi o eleito!