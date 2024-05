Entrada de Dalmo Jr na pré-campanha de Antonino da Coopaíba mexe no xadrez político em Piaçabuçu

A chegada do ex-prefeito Dalmo Jr na pré-campanha de Antonino da Coopaíba, com certeza mexeu na conjuntura política local, dando mais robustez aos planos do pré-candidato que nas últimas eleições municipais, esteve na maratona eleitoral somando voto com o ex-vereador Kayro Castro, quando foi candidato a vice-prefeito na chapa do gordinho. Naquele ano, Dalmo Jr também foi candidato a prefeito do município ribeirinho.

Com a certeza de três pré-candidaturas nas ruas de Piaçabuçu, a de Rymes Lessa, Kayro Castro e Antonino da Coopaíba, os eleitores irão as urnas mais uma vez tendo a oportunidade de escolher entre os três, possibilitando que a cidade tenha dessa vez um gestor que nunca sentou na cadeira de prefeito. Nas últimas eleições de 2022, Kayro apoiou o deputado Bruno Toledo e Antonino o atual Presidente da ALE, deputado estadual Marcelo Vitor. Pouco tempo depois, Bruno Toledo pulou do barco enquanto MV continua firme no apoio a Antonino.

O fato é que subestimaram Antonino da Coopaíba comparando a quantidade de votos que cada um deu ao seu deputado, até chegaram a fazer comentários desnecessários de Dalmo que nem foi pra rua, mas montou equipe e firmou presença na campanha de seus aliados, porém não lembraram também que Dalmo tem eleitores fiéis e carisma próprio de um líder político. Os números têm revelado que a união de Dalmo e Antonino, resultou na queda de intenção de voto em um dos pré-candidatos que talvez cantou vitória antes do tempo.