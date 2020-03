Organização criminosa é desarticulada no interior de Alagoas

A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP), em parceria com as Polícias Civil e Militar, deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e outros crimes no município de Palmeira dos índios.

A operação, denominada ‘ROTA 115’, é fruto de um trabalho investigativo, que durou cerca de quatro meses, entre a SSP, Delegacia de Narcóticos e o 10° Batalhão da Policia Militar.

A operação foi coordenada pelo Delegado Gustavo Henrique, que iniciou as investigações na condição de coordenador da Denarc, agora atual diretor da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), o delegado Mário Jorge, diretor da Gerência de Polícia Judiciária 2 (GPJ-2) e o Comandante do Policiamento do Interior (CPI), coronel Do Valle.

Durante as investigações, ficou constatada a atuação da organização criminosa em Palmeira dos Índios, que também era responsável por práticas criminosas em Arapiraca e no município pernambucano de Bom Conselho.

Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Todos os mandados foram cumpridos, resultando na prisão de 17 pessoas. Neste total, uma prisão ocorreu em Arapiraca, uma em Bom Conselho (PE) e 15 em Palmeira dos Índios.

De acordo com as investigações, a organização recebia drogas de fornecedores do município de Arapiraca, que transportavam os entorpecentes até Palmeira dos Índios pela rodovia AL-115, daí o nome da operação.

Participaram do cumprimentos dos mandados a Secretaria da Segurança Pública, Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Batalhão de Trânsito (BPTran), o Comando de Policiamento do Interior (CPI), 3° e 10° Batalhão, Grupamento Aéreo, DEIC, GPJ2, além de equipes do Tigre, Asfixia e da Delegacia de Narcóticos.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, para os devidos procedimentos, que estão sendo lavrados pelo delegado Gustavo Henrique. Posteriormente, os presos serão encaminhados ao Presídio do Agreste, em Craíbas.

A população pode contribuir com o trabalho da Segurança Pública repassando informações sobre organizações criminosas por meio do Disque Denuncia – 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

