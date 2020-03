Porcentagem de votos de Pyong indicam eliminação do BBB 2020

Parece que dessa vez o coreano, Pyong, vai ser eliminado do BBB 20

Em enquetes realizadas na internet, Pyong lidera a taxa de rejeição, porém tudo pode mudar. A porcentagem de votos de Pyong na enquete realizada no site Boa Informação mostra até o momento dessa matéria, 52.56%, para que ele saia da Casa Mais Vigiada do Brasil, o Big Brother. Guilherme também está com um risco muito alto de ser eliminado, já que aparece na pesquisa com 41.68%.

Giselly por sua vez é a participante deste paredão do BBB que apresenta menos riscos, cerca de 5.76%, segundo o nosso site.

Fazendo uma média de sites e redes sociais que realizam a pesquisa, o resultado é quase o mesmo. Pyong está com 51,07% e Guilherme com 45,11%, já a advogada fica com 3,82%.

JUSTIFICÁVEL

Segundo os internautas e telespectadores do programa, Pyong vem se mostrando bastante arrogante e auto confiante, ao ponto de criar “ranço” de muitos amantes do BBB. “Humildade, falta humildade em você” é o que Prior, que escapou deste paredão na prova bate-volta, falou para o ilusionista e hipnólogo. Já para Guilherme, fica sempre os resquícios daquela turminha dos homens, nos primeiros dias do reality show, que tramaram algo para eliminar as meninas.

Segundo os próprios telespectadores, ele também fazia parte, mesmo que nem discordando ou concordando, mas sendo isento. Outro ponto forte para eliminação de Guilherme seria o seu relacionamento com Gabi. Muitos acreditam que não existe nada, além de um possível jogo, entre ele e Gabi. Outra situação também foi a grande aproximação com Bianca Andrade, a qual já foi eliminada devido as suas atitudes em “dar encima” de Guilherme, mesmo com um relacionamento fora da casa e o brother com um affair com uma participante do BBB.