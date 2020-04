Após passar várias festas sem beber, Flayslane quebrou as recomendações médicas e decidiu regar a Festa Mil e Uma Noites dessa quarta-feira (08) a muito álcool. A sister voltou ao perfil do começo do “BBB 20”, quando bebeu água da piscina, e cometeu uma série de nojeiras por conta da bebida, desde cuspir na mesa da cozinha do Vip até fazer xixi na sala.

Antes da festa começar, a cantora já havia anunciado que iria se embebedar. “Queria dizer a toda produção e todo Brasil que eu assumo as consequências dos meus atos. Eu já estou há várias festas sem beber, o Big Brother está a 14 dias de acabar, eu não sei quando eu saio e eu estou tomando a decisão neste momento de tomar ‘umazinha’ pra comemorar e aproveitar o resto que me falta de Big Brother“, declarou ela, enquanto Mari já previa os acontecimentos ao lado.

A princípio, a influenciadora foi a primeira a ficar alterada e decidiu começar a comer os arranjos de flores da decoração da área externa, incentivando a amiga a experimentar também. “Nossa, que delícia! Prova! Muito boa essa, muito boa”, afirmou Mari, mastigando.

“Eu me recuso, eu não como flor, não faz sentido. Come romã, é de comer, faz bem pra voz”, ajudou Flay. Nesse momento, a buzina da advertência tocou e a baiana percebeu que estava fazendo algo errado. “A gente não pode comer coisa da rua!”, reconheceu ela, colocando a mão na boca.

Mari comendo as flores da decoração da festa e falando "nossa que delícia" TO BERRANDO 🅰️🅰️🅰️#BBB20

Dali pra frente, entretanto, foi Flay “quem roubou os holofotes”. Assim que a música parou para anunciar o fim da festa, a cantora afirmou que não queria sair dali e começou a se esconder de Mari, que estava tentando ajudá-la a sair. Ela entrou debaixo de panos, correu pelo ambiente e, em um momento, até jogou um copo de bebida na cabeça.

Flay voltou pra festa de fingindo de bebada bem na hora que acabou pra produzir alguns VTs, jogou cerveja na cabeça e fez xixi na sala. Super natural. Verdadeira… Zero encenação… 😅#BBB #BBB20

A paraibana enfim foi para a porta da casa com Ivy para terminar de comer os quitutes. Ali, ela deu mais um gole em uma cerveja mas, em vez de engolir, simplesmente cuspiu tudo no chão e arrotou na sequência. Ivy ficou inconformada, mas tudo ficou pior. “Vou mijar”, anunciou Flay. Ivy pareceu não ter acreditado muito, mas saiu de perto. “Não! Mariana, sua filha!”, gritou para a amiga que já tinha entrado na casa.

A cantora seguiu a deixa e entrou no cômodo também, enquanto já abria as pernas olhando pra baixo. Assustada, Ivy berrou duas vezes: “Flay, aqui não!”. Mas foi em vão, e o xixi logo escorreu pelas pernas da cantora, molhando todo o carpete. “Para, menina, não faz isso”, gritou a modelo, desacreditada, tirando Flay dali e puxando-a para o banheiro.

A flay mijou na casa, gente eu não to crendo nesse vídeo pqp flay do céu, A MARI TEVE Q DAR DE RESPONSÁVEL pra vcs entenderem o grau da situação…#festabbb #BBB20 #BBB2020 #girafa #givy ivy e Rafa

“Amiga, olha o que ela fez ali”, pediu a mineira para Mari, que se aproximou da cena. “Para, sério, para! Flay, para! Não, Flay! Isso tá errado, sério. Levanta, vai! Isso não pode. Aqui é nossa casa. É sério, eu não tô brincando”, falou a baiana. “Eu não aguentei, eu vou fazer o quê? Agora f*deu mesmo”, respondeu a paraibana, finalmente se levantando para ir ao banheiro.

Jaaaaaamais que eu me esfregaria no chão de um box comunitário onde tanta gente toma banho… Credo! #BBB20 #RedeBBB

No banheiro, Flayslane continuou dando trabalho. Ela ficou vários minutos sentada debaixo d’água e depois precisou de incentivo das amigas para começar a se lavar. No meio do banho, com as três dentro do box, a cantora ainda começou a se esfregar no chão dando risada, enquanto Mari pedia pra ela parar por estar passando mal.

A trajetória de Flay na madrugada acabou na cozinha do Vip, onde Mari pegou um copo de água para ela se recuperar um pouco. Em vez de engolir, entretanto, a cantora novamente cuspiu todo o líquido de volta, em cima da mesa.

“Miga, não. Isso eu não gosto. Você sabe que eu não curto real, fico chateada. Não precisa”, alertou a influenciadora. “É que às vezes tá muito…”, tentou justificar Flay, sendo interrompida. “Tá, mas aí não precisa cuspir na mesa de almoço né”, pontuou a baiana.

“Eu cuspi no chão. A gente não tá no Vip, não. Elas merecem”, rebateu a cantora, referindo-se provavelmente às três sisters que estão no Vip nesta semana: Manu, Rafa e Thelma. “Não, não merecem, não. Para, Flay. Agora você vai deitar”, afirmou Mari, tirando o copo de perto.