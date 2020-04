Contribuição do FGTS vai ficar suspensa por 3 meses em 2020; entenda

O presidente da República, Jair Bolsonaro, já editou uma medida provisória que permite, conforme o texto, a suspensão temporária do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelos próximos três meses. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

O Governo Federal tem objetivo possibilitar que o empregador pague os valores do benefício de maneira parcelada, sem que ele águe por cobranças previstas por lei, como por exemplo, multas, encargos e atualização monetária, que são comuns em casos de atrasos nos pagamentos.

Segundo o texto da MP, os valores poderão ser pagos em até seis parcelas mensais. Os pagamentos serão realizados a partir deste ano, com os vencimentos acontecendo o todo o dia sete de cada mês.

A medida anunciada pelo Presidente faz parte de um conjunto de ações do governo federal para combater os efeitos econômicos do novo coronavírus. Até o fechamento da matéria já foram confirmados 2.598 casos no país. São 63 mortes no total.

É importante lembrar que, como se trata de uma medida provisória (MP), o texto passa a valer imediatamente. Porém, o documento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional no prazo de até 120 dias para não perder a validade.

Outros pontos da Medida Provisória

A MP traz em seu texto, além da isenção de até 3 meses no recolhimento do FGTS, outras medidas trabalhistas.

férias antecipadas, individuais ou coletivas, vão precisar ser avisadas até 48 horas antes e não podem durar menos que 5 dias

férias podem ser concedidas mesmo que o período de referência ainda não tenha transcorrido

quem pertence ao grupo de risco do coronavírus será priorizado para o gozo de férias

profissionais de saúde e de áreas consideradas essenciais podem ter tanto férias quanto licença não remunerada suspensas

flexibilização do pagamentos de benefícios referentes ao período

O Ministério da Economia e sindicatos não precisam ser informados da decisão por férias coletivas

teletrabalho (por exemplo, trabalho à distância)

governo permitiu suspensão de férias para trabalhadores da área de saúde e de serviços considerados essenciais

e de serviços considerados essenciais empregador poderá decidir por antecipação de férias individuais , com aviso ao trabalhador até 48 horas antes

, com aviso ao trabalhador até 48 horas antes concessão de férias coletivas

aproveitamento e antecipação de feriados

banco de horas

suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho

direcionamento do trabalhador para qualificação

Bolsonaro revogou artigo da MP

O presidente Bolsonaro revogou o artigo da Medida Provisória (MP 927) que previa, como combate aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia, a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. A declaração do chefe do executivo federal foi dada através de seu Facebook.

O trecho revogado pelo presidente é o artigo 18. “Determinei a revogação do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário”, disse o presidente. A medida foi publicada pelo governo nesta segunda no “Diário Oficial da União”.

Veja também: Coronavírus: Em live, Bolsonaro confirma transferência de R$20 bilhões do PIS/PASEP para o FGTS