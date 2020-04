Após votação, Babu, indicado pelo VIP, Gizelly, indicada pela Xepa, e Mari, indicada pela Líder Manu, justificaram sua permanência no 14° Paredão do BBB20.

Babu: “Brasil, eu já não sei mais o que pedir pra vocês. Eu lutei aqui nessa casa contra um movimento segregatório onde as pessoas escolhiam comportamento e isolavam as outras. E, de repente, foi por isso que a Thelminha não se identificou com meu comportamento em algum momento. Eu tô aqui cercado das pessoas que estavam unificadas e que virou dois grupos. É assim que eu penso, é assim que eu enxerguei o jogo, deixa o Paizão ficar, Vidigal, favela, estamos juntos.”

Gizelly: “Brasil, Espírito Santo, eu quero pedir, de todo o fundo do meu coração, para me deixar ficar. Eu errei muito nessa casa, eu acertei, eu fui feliz,eu julguei, eu fui julgada, eu sofri, mas essa sou eu, essa é a Gizelly que tem nome de furacão, que quer muito chegar na final, e hoje eu peço para vocês, me deixa ficar, gente”.