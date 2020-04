Quem vai sair do BBB 20, Flayslane, Marcela ou Babu?

Hoje os telespectadores do reality show Big Brother Brasil 2020 conheceram mais um eliminado do programa, trata-se da jovem cantora Gabi. Ela teve 59% dos votos enquanto a médica ficou com 36% da votação.

Na mesma hora, Tiago Leifert já anunciou a prova do líder e quem venceu foi: Thelma.

Thelma indicou Flayslane para o paredão. Dois grupos foram divididos e cada um deles votaram entre si.

VOTE QUEM DEVE SAIR DO BIG BROTHER BRASIL NO PAREDÃO DESTA TERÇA 07/04?

Quem vai sair do BBB? Flayslane Marcela Babu Resultados Votar

Já votou? Então deixe comentário abaixo para fazer sua torcida para seu participante predileto ou criticar quem você quer que saia do programa da Rede Globo.