Menininho marcha com Dalmo Jr. na maratona política de Piaçabuçu

Suplente de vereador pela injusta legenda e coeficiente eleitoral que lhe deixou fora do parlamento na última eleição municipal, o jovem José Erisvaldo da Silva Santos, conhecido em todo o município de Piaçabuçu como ‘Menininho’, voltará a colocar seu nome à disposição do eleitorado piaçabuçuense, filiado ao Partido Progressista, partido da base de apoio ao pré-candidato a prefeito Dalmo Jr.

Menininho é formado em Pedagogia, tecnólogo em segurança no trabalho e Educação Física, sendo ainda especialista em psicopedagogia e educação física escolar, formando-se em Bacharel em educação física. Agente estadual da paz, coordenador regional de ensino superior e coordenador de grupo religioso. O jovem tem grande empatia com a juventude de Piaçabuçu, atuando como promotor em eventos de significativa expressividade popular, tendo sido um dos idealizadores do Piafébuçu, maior arrastão católico do Baixo São Francisco.

A escolha do pré-candidato a vereador pelo PP, foi baseada numa leitura da conjuntura política local, por lideranças de sua equipe, sendo levada em consideração pesquisas e votos que marcham juntos com o pré candidato Dalmo Santana Júnior. Como já citei em outra oportunidade, certamente veremos mais uma vez o nome de Menininho nas urnas e dessa vez com a soma de mais forças, mostrando que no diminutivo ele apresenta só o carinhoso apelido.