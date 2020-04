Com a pandemia do coronavírus (COVID-19) em todo o mundo, em especial no estado sergipano, que já soma 19 casos confirmados em Sergipe, a Secretaria Municipal de Saúde em Neópolis pede a população que informe a chegada de familiares de outros estados.

A informação deve ser dada ao Agente Comunitário de Saúde ou pelo telefone (79) 998533729 ou 988349342, para que sejam tomadas as devidas precaução na prevenção e no combate ao COVID-19.

Lembrando que pessoas que chegam de outras localidades, devem ser analisadas por um profissional da saúde, e permanecer isolada de outras pessoas por um período seguro para a não contaminação.

Panorama atual do coronavírus no Estado de Sergipe, dados de 31/03:

Aracaju: 16

Propriá: 2

Nossa Senhora da Glória: 1

