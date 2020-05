Emissoras de TV levam jogadores de futebol para os games

Com partidas suspensas em todo o mundo, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o jeito é se virar para matar a saudade do futebol.

Idealizações de emissoras de TV, como: Globo, Esporte Interativo e SBT estão levando jogadores de times como Flamengo, Grêmio e Internacional para disputar partidas de FIFA e PES em projetos que recriam as disputas no ambiente dos games. Estádios cheios, times aquecidos, disputas calorosas e craques em campo deixaram de ser uma realidade do mundo real para se tornarem viáveis no mundo virtual.

A Rede Globo inovou e, seguindo a tendência de lives, fez o “Futebol de Casa”. O torneio que reúne talentos como Gabigol, do Flamengo; o meia venezuelano Soteldo, do Santos; o zagueiro Bruno Fuchs, do Internacional; o atacante Talles Magno, do Vasco; o meia Jean Pyerre, do Grêmio; o lateral direito Guga, do Atlético Mineiro; e o atacante Anthony, do São Paulo, que entram no gramado virtual para representar seus clubes na competição online que começa no próximo dia 14 de maio.

No mês passado, o jogador Éverton Ribeiro venceu o argentino Agüero no FIFA, e a torcida do Flamengo enlouqueceu. O meia do Flamengo representou o Brasil no campeonato FIFA eNations StayandPlay Friendlies 2020, torneio de Fifa 20 que teve a grande final disputada neste no mês passado.

Éverton teve como parceiro no time brasileiro o jogador de videogame profissional Henrique Zezinho. A disputa pelo título foi contra a Argentina de Sergio Agüero (ele mesmo, o “Kun”, artilheiro do Manchester City) e Yago, outro gamer profissional de FIFA.

Em abril, o Esporte Interativo já havia realizado a Copa EI Games de FIFA 20, com a participação de craques do futebol brasileiro, jogando diretamente de suas casas. Entre eles, Valdívia, do Avai, Matheus Henrique, do Grêmio e outros atletas. “O engajamento com o futebol no mundo dos games sempre foi um pilar da nossa base de conteúdos de e-sports. Muitos atletas do futebol brasileiro são ótimos jogadores de FIFA. Nossa ideia nessa primeira edição foi promover uma competição entre essas estrelas e oferecer um entretenimento para os milhares de torcedores que estão sem futebol pra torcer nesse período”, diz Diego Vieira, head de conteúdo e estratégia de esportes da Turner no Brasil.

SBT TAMBÉM VAI ENTRAR NA ONDA DO E-SPORTS

Na próxima semana, o SBT também terá iniciativa semelhante com o SBT All Stars, torneio virtual do jogo Fifa 20, estrelado por celebridades. O campeonato virtual vai reunir jogadores como Thiago Silva, Rodinei, Tiago Volpi, Tche Tche, Pablo e Alexandre Pato, que é embaixador do projeto. O evento terá locução do comediante e radialista Diguinho Coruja e comentários de Rudy Landucci, Ed Gama, Danilo Gentili e Murilo Couto. E o Botafogo lançou o Baterax Fogão League, competição que começa na quinta-feira, 7 de maio e será formado por quatro competições, sendo duas de FIFA e as outras duas de PES.

FUTEBOL PODE VOLTAR?

As chances são reais e podem acontecer logo em breve. Algumas federações já estão liberando que os clubes possam retornar as atividades na própria sede, claro que tomando todos os cuidados preventivos. Em uma reunião realizada, a FERJ apontou como uma possibilidade dos clubes voltarem a competir entre si, porém para que isso acontecesse todos os jogadores deveriam realizar o teste da COVID-19 antes da partida, além de funcionários do clube que trabalhariam nos jogos. O Governo do Rio de Janeiro já descartou a possibilidade dessa volta e a federação deu a entender que poderia realizar seus jogos em Brasília.