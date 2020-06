Dicas para organizar seu home office

O modelo de trabalho home office não era tão popular no Brasil até a chegada da quarentena provocada pelo coronavírus, que alterou a rotina de muitos trabalhadores. Popular em outros países, ele traz a liberdade de trabalhar em casa, mas exige, também, muita responsabilidade e disciplina, principalmente para quem não estava acostumado com este formato de trabalho.

Isso é o que esclarece a personal organizer do portal REVIEWBOX, Raíssa Alves. “O home office precisa ser um espaço funcional, confortável e organizado, pois a pessoa irá passar boa parte do dia naquele ambiente. Se ela participar de uma reunião online, por exemplo, existe também a preocupação estética com o ambiente ao redor”, esclarece Raíssa.

Mas com algumas dicas simples, fica mais fácil organizar o seu home office!

Escolha do espaço!

O home office é basicamente um escritório dentro de casa. Por isso a escolha do espaço é essencial para o seu desempenho. Um bom começo é escolher um espaço arejado e iluminado da casa. A iluminação auxilia no foco e concentração, traz um ar positivo para o ambiente e evita que você force os olhos, além de minimizar o efeito claustrofóbico de ficar “trancado no escritório”.

Além disso, cheque se existem tomadas por perto e se será possível montar uma estação de trabalho sem atrapalhar a passagem de um cômodo para outro.

Só o essencial!

Procure deixar na mesa só o essencial. Evite muitos blocos de anotações, dezenas de canetas. Deixe na sua mesa o que é importante para você trabalhar. Isso irá te ajudar na organização. Aliás, este é o próximo item.

Organize-se!

Caixas organizadoras, documentos guardados em gavetas. Não é mais útil? Lixo. Você trouxe o escritório para casa, então precisa se organizar para que ele não ocupe o espaço da casa inteira, não é mesmo?

Conforto e economia

O seu home office precisa ser confortável e funcional para não colocar a sua saúde em risco. Se você não pretende trabalhar neste formato o ideal é adquirir peças que possam ir para outro cômodo da casa depois. Se for investir em uma cadeira, depois ela pode ir para a sala ou cantinho da leitura, por exemplo.

O ideal aqui é equilibrar um ambiente confortável com investimentos que não sejam a curto prazo ou que você precise de desfazer depois.

Delimite um espaço

Mesmo que você monte seu home office no quarto, no cantinho da sala ou debaixo da escada, ele precisa ter um espaço delimitado, físico e mental. “Coloque um móvel de outra cor, uma mesa diferente, algo que delimite o espaço”, destaca a personal organizer Carol Rosa em entrevista à Vogue.

Decore o espaço

Menos é mais, porque você não irá encher o espaço de cacarecos que podem atrapalhar o seu trabalho. Mas isso não impede que você decore o espaço e deixe ele com a sua cara. Ele precisa ser acolhedor e aconchegante para você. Com moderação, fique livre para deixar ele do seu jeito.