Self-Checkout e o Mercado Varejista – Notícias Concursos

Você que tem uma loja, já ouviu falar em checkout?

Uma grande preocupação de quem tem um comércio varejista é estar sempre atento ao comportamento do consumidor, e as novidades que chegam junto com a tecnologia.

E as palavras da vez devido a toda crise causada pelo coronavírus é: experiência e inovação.

Mas, o que é o self-checkout?

Ele é um equipamento que funciona como um caixa de autoatendimento. Além do checkout, ele realiza o controle das vendas e o pagamento das compras dos clientes.

Como é um sistema de autoatendimento, permite que o cliente realize suas próprias operações e concretize suas compras.

Como funciona?

O cliente vai realizar todo o processo manualmente.

Passando o código de barras, como o atendente do caixa faria, um a um, pelo leitor óptico.

Após passado os códigos, o sistema libera as sacolas.

Ao passar os produtos da bandeja para as sacolas, o equipamento confere se o peso do produto indicado na leitura do código corresponde ao que foi colocado nas sacolas.

Caso houver alguma inconsistência, o sistema de segurança bloqueia o equipamento, chamando a atenção do supervisor.

Se estiver tudo certo, a compra é finalizada e o pagamento realizado.

Vantagens do Checkout

Além de ser algo que vai chamar a atenção dos clientes, é uma forma também de não haver aglomeração de pessoas na hora do pagamento.

Sem contar na diminuição de despesas e aumento de vendas, pois o empreendedor poderá realocar o funcionário para uma outra função.

A praticidade e a privacidade envolvida nesse processo, ajuda muito na fidelização do cliente inclusive.

Esses equipamentos ocupam menos espaço, permitindo assim um melhor planejamento do espaço. Deixando mais espaço livre para os clientes ou para expor mais produtos, resultando assim em mais vendas.

Experiência de compra do consumidor

As pessoas na hora de consumir algo logo pensam em praticidade e conectividade.

Não é a toa que as vendas delivery aumentaram absurdamente nos últimos anos, pois o cliente tem a facilidade e comodidade de pedir e receber no conforto da sua casa.

E sem contar que o self-checkout apresenta uma nova experiência ao cliente, e até mesmo despertando a curiosidade dele na hora da compra e optando por esse sistema.

O mercado varejista hoje em dia precisa considerar as transformações no perfil do cliente, onde a compra não se resume só mais a compra propriamente dita, mas também na maneira como ela acontece, na forma como ele é tratado, nas facilidades entre outras coisas.

Por isso é muito importante aproveitar esse tempo que não voltamos “ao normal” com o funcionamento das lojas, para os empreendedores se informarem dessas novidades e adaptarem em seus negócios.