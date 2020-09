Video Bingo: Vantagens e Estratégias

Video Bingo é uma adaptação do bingo tradicional porém realizado em caça níquel e de modo online. Em modo breve, o Video Bingo é um jogo de sorte, no qual cada participante possui um cartão com diversos números divididos em colunas e fileiras e paralelamente a isso, vai sendo realizado como um sorteio de várias bolas numeradas; à medida que essas correspondem com a que se apresenta no cartão do participante o jogo finaliza com um vencedor.

Vantagens do Video Bingo:

O Video Bingo é um jogo muito conhecido devido ao modo simples de jogar e a amplia chance de ganhar.

Entre as principais vantagens podemos ressaltar que:

Não é um jogo que requer de muito tempo isso devido ao seu modo simples e fácil de aprender. Além de que geralmente é um jogo de pouca duração visto que a medida que as bolas vão sendo sorteadas, automaticamente os números correspondentes vão sendo marcados no cartão, assim como as ganancias. Tem grandes prêmios isso devido ao bônus que as versões em linhas oferecem, devido que as ganancias podem aumentar e multiplicar e existem alguns que oferecem ainda oportunidades extra. É entretenido, é possível jogar várias vezes e com vários cartões ao mesmo tempo (o que dar mais chances de ganhar), isso devido a opção marcação automática oferecida ao jogador. Diferente do bingo físico onde requer muita concentração, coordenação e memória para o pouco tempo disponível. Se puede jogar qualquer lugar pois depende somente da conexão a internet, oposto ao caso do bingo físico em que existe uma hora e um lugar para poder jogar e somente se inicia quando todos os participantes estão todos presentes. Possui variados tipos de salas, algumas que contam com chat e de diferentes tipos de bingo (desde 30 a 90 bolas), com durações mais curtas ou mais demoradas.

Estratégias do Video Bingo:

Apesar de ser um jogo de sorte, existe algumas estratégias que permite não perder muito dinheiro e obter maior ganância, como vemos a seguir: