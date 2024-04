Everton prejudicou as esperanças de título do Liverpool em Goodison Park

Jürgen Klopp último derby de Merseyside como Liverpool o treinador não poderia ter ido pior. As esperanças do Liverpool de título da Premier League sofreram um grande golpe por parte de seus rivais de Stanley Park, já que Éverton garantiu uma vitória vital por 2 a 0 em Goodison Park.

Foi um resultado que ninguém esperava. O Liverpool, apesar de sua luta pelo título ter vacilado nas últimas semanas, ainda era esperado que despachasse um time do Everton que sofreu seis gols na atual iteração do Chelseaque poderia ter sofrido seis gols fora de casa para o Arsenal na terça-feira.

Sean Dyche provavelmente nunca sonhei que a semana desde a derrota para o Chelsea teria sido tão boa. Os Blues não apenas derrotaram o rival de rebaixamento Nottingham Forest, mas ao derrotar o Liverpool garantiram três pontos adicionais que ninguém esperava.

ADAM VAUGHANEFE

Demorou 30 minutos para o gol inaugural chegar para os donos da casa, com Jarrad Branthwaite disponível para aproveitar um rebote dentro da área. O zagueiro acertou um chute de perto, embora tenha havido uma verificação posterior do VAR.

Ser informado Andy Madley que poderia ter havido um impedimento na preparação, embora a revisão tenha determinado que não foi esse o caso e o gol foi mantido.

A temporada de Darwin Nunez foi de chances perdidas. Outro aconteceu apenas cinco minutos depois do gol inaugural do Everton, quando o uruguaio recebeu um belo passe dentro da área, mas seu chute fraco foi direto para o goleiro.

O Liverpool quase empatou no último chute do primeiro tempo. Luis Díaz abriu espaço dentro da área e chutou para o canto inferior direito, porém Pickford foi capaz de desviar a bola ao lado.

ADAM VAUGHANEFE

Klopp não se lembrará com carinho de seu último derby em Merseyside

Liverpool não parecia um Klopp equipe durante grande parte da partida. Embora não tenham sido escolhidos por muitos para terminar no topo da classificação antes do início da temporada, eles estavam firmemente na corrida pelo título, mas o seu colapso no final da temporada foi surpreendente.

Everton teve uma chance Dwight McNeil pouco antes dos 15 minutos, no entanto, seu chute de longa distância acertou a parte inferior da trave com um leve toque de Alisson Becker.

O Everton, porém, conseguiu duplicar a vantagem através de uma Dominic Calvert-Lewin cabeçalho. O atacante inglês conseguiu correr para a área e fazer uma grande jogada saltou sobre os zagueiros do Liverpool e Alisson não teve chance.

O Liverpool deixará Goodison Park sabendo que suas esperanças de título foram muito prejudicadas, já que agora está pontos atrás do Arsenal, faltando quatro partidas para o fim. O Manchester City está quatro pontos atrás dos Gunners, mas com dois jogos a menos.