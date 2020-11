Dinael Pedreiro propõe renovação para o legislativo colegiense

Em 2018 durante a realização da Cavalgada dos Irmãos Farias, o atual candidato a vereador pelo REPUBLICANOS, Dinael Pedreiro com número 10123, participou da festa junto com alguns amigos, aproveitando a oportunidade para levar a indignação do povo colegiense para o desfile, enfeitando uma carroça com talões das contas de água e luz, braços de iluminação pública com lâmpadas e uma caixa d’água.

A ideia mesclou indignação e hilaridade, sendo na época a carroça uma atração à parte durante o percurso da cavalgada, tendo inclusive, sido eleita a mais enfeitada do evento. O motivo da indignação e revolta com o prefeito Aldo Popular, foi o aumento abusivo na taxa de iluminação pública (COSIP).

Dinael Pedreiro que desde aquela época já se posicionava a favor dos anseios da população, lamentou que consumidores pagaram suas contas com um aumento que ultrapassou 100%, sendo em alguns casos as contas triplicadas em relação ao valor pago antes do aumento. Agora o candidato coloca seu nome à disposição do eleitorado colegiense propondo renovação jovem para o legislativo da cidade ribeirinha.