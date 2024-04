Mesmo liderando todas as pesquisas, Márcio Tenório desiste de pré-candidatura em Igreja Nova

O vice-prefeito de Igreja Nova, Márcio Tenório (PDT), divulgou nesta semana, um vídeo em suas redes sociais, onde explica a desistência de sua pré-candidatura, por entender que o melhor para Igreja Nova neste momento é a união do grupo político formado pelo saudoso Neiwton Silva, atualmente comandado pela prefeita Vera Dantas (MDB).

Mesmo liderando todas as pesquisas, Márcio explicou que pensou muito e junto com a família e numa conversa com o governador Paulo Dantas, decidiu abdicar de sua pré-candidatura. “Nunca em momento nenhum eu me coloquei como pré-candidato da prefeita Vera, e as últimas palavras para mim por Dr Neiwton foi: Márcio nunca rache o grupo, não lute contra a família, então diante disso vamos com o pré-candidato Tiago Matheus, escolhido pela prefeita Vera Dantas”, enfatizou o vice-prefeito.