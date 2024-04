Oscar De La Hoya orando por Mike Tyson contra o ‘lutador de verdade’ Jake Paul

TMZSports. com

Jake Paulo está lutando Mike Tyson em julho, e muitas pessoas estão preocupadas com a segurança da criança problemática. Mas é Iron Mike quem deveria na verdade estar preocupado, de acordo com a lenda Óscar De la Hoya .

TMZ Esportes encontramos o boxeador do Hall da Fama na cidade de Nova York na semana passada, e perguntamos ao ODLH sobre a próxima briga entre Tyson, de 57 anos, e Paul, de 27 anos.

Paul lutou pela última vez no início de março, lidando facilmente com o boxeador (17-2) Ryan Bourlandnocauteando-o no primeiro round.