Khabib Nurmagomedov posta uma mensagem sincera no IG, ele provocou seu retorno ao UFC?

Khabib Nurmagomedov teve uma das carreiras de maior sucesso no UFC, entre 2008 e 2020 construiu uma reputação de vencedor no UFC, e The Eagle está supostamente provocando um possível retorno ao octógono.

A última vez que ele participou de um show do UFC foi em 24 de outubro de 2020, quando finalizou Justin Gaethje no segundo round para elevar seu recorde de vitórias para 29-0.

Agora The Eagle faz parte da equipe do lutador Islam Makhachev que defenderá o título dos leves no UFC 302 contra Dustin Poirier. Em postagem no Instagram, Nurmagomedov compartilha seu apoio a Makhachev, mas há início de um possível retorno ao UFC.

“33 dias antes da luta. Vamos lá, meu irmão”, escreveu Nurmagomedov, que em seus stories compartilhou um texto no qual deixa claro que sente falta do processo de preparação para uma luta.

Khabib compartilhou uma mensagem no IG

“Houve um tempo em que essas escolhas no desporto pareciam fantásticas. Fé. Paciência. Trabalho”, escreveu numa das suas histórias onde acrescentou: “O mais novo está totalmente concentrado e preparado para a batalha”.

Más notícias para os fãs do UFC

Porém, por mais que tenha sido questionado pelos fãs e pelo próprio UFC, Nurmagomedov deixou claro que não retornará ao octógono.

“Eu sei que eles contataram meu empresário para o UFC 300, mas eu disse ao Ali (Abdelaziz) há cerca de um ano: ‘Não importa quem liga para você, mas nunca me chame para uma luta’. Decidi isso em outubro de 2020. Foi minha última luta e nunca vou mudar isso.”

A decisão foi tomada pelo russo após a morte de seu pai na pandemia de COVID-19.