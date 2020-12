Blackjack: ao vivo x online

Hoje em dia, temos a sorte de ter Blackjack online com o simples toque de um botão, mas nem sempre foi assim.

Acredita-se que o blackjack se originou na França no século 17, recebendo o nome de “vinte e um” até o início do século 20, quando o “Blackjack” foi criado. As regras e normas do jogo permaneceram bastante semelhantes àquele que começou há tantos anos, já que o Blackjack continua sendo um dos jogos de cartas mais populares de todos os tempos.

Hoje em dia, jogar um jogo ou dois de Blackjack é mais fácil do que nunca. No entanto, argumentou-se que jogar online não é exatamente o mesmo que sentar em um cassino e ter a emoção de interagir com o dealer e observar as cartas serem tiradas em tempo real.

Bem, não se preocupe, porque uma solução foi rapidamente encontrada para isso. Os cassinos online agora oferecem versões ao vivo do Blackjack, bem como vários outros jogos de mesa e caça-níqueis.

Mas a questão ainda permanece – o que é melhor? Blackjack na vida real ou Blackjack online? Continue lendo para descobrir mais sobre os prós e os contras de jogar essas diferentes formas do seu cassino favorito!

Jogar Blackjack online

Vantagens

Jogar online tem menos distrações do que Blackjack ao vivo, pois você pode jogar em seu próprio ambiente pessoal, em vez de estar cercado pela agitação de outras pessoas tentando obter suas próprias vitórias. Os sites online costumam usar um software especializado para randomizar a ordem de seus baralhos, o que significa que nenhuma violação ou contagem de cartas pode ocorrer. Isso garante um jogo mais justo para todos os envolvidos! Por causa dessas medidas de idoneidade, a vantagem da casa do Blackjack online é geralmente muito menor do que a versão ao vivo, o que alguns gostam de pensar que aumenta as chances dos jogadores de ganhar. O Blackjack online oferece mais variedade no que diz respeito aos jogos.



Você pode jogar quando e onde quiser, tornando o jogo 100% mais acessível do que a versão ao vivo.

Desvantagens

Algumas pessoas descobrem que jogar online tem a falta de interação que sentar ao lado de outros jogadores lhes proporciona, quando jogam em um cassino real.

Blackjack na vida real

Vantagens

Alguns jogadores preferem a presença física de outros jogadores, tanto pelo clima quanto pela observação dos movimentos de outras pessoas.

Ver fisicamente as cartas sendo tiradas pode fazer certos jogadores se sentirem mais seguros de que o jogo está sendo jogado de maneira justa e que nada está sendo escondido. Eles podem gostar da ideia de que o cassino está protegendo seu dinheiro e seus ganhos.

Desvantagens

A pressão de jogar Blackjack em um ambiente ao vivo pode recair sobre alguns jogadores e, por sua vez, afetar suas habilidades de tomada de decisão no momento, fazendo com que terminem com uma mão perdedora.

Semelhante ao ponto anterior, você pode se encontrar em uma mesa com jogadores muito mais experientes, o que pode ser intimidador.

Por último, jogar Blackjack pessoalmente requer que os jogadores consigam chegar ao local. Então, se você não puder fazer isso, você não pode jogar!

Como mencionamos no início deste artigo, há um meio-termo a ser encontrado entre essas duas versões – Blackjack online ao vivo! Então, vá ao seu site de cassino favorito e explore suas opções ao vivo.