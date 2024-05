Patrimônio líquido de Kendrick Lamar em 2024: Quanto dinheiro ele ganhou até agora e quanto cobra por um show?

Sé isso Kendrick Lamar é um dos rappers e letristas mais importantes da nova era é um eufemismo. Atualmente, ele foi considerado um dos maiores nomes de todos os tempos várias vezes. Esse nível de sucesso é alcançado por poucos na história da música, muito menos no hip-hop. O rapper americano alcançou os mais altos escalões da música e se tornou um dos produtores de maior sucesso da atualidade. Vários álbuns de sucesso, vários prêmios que incluem muitos troféus Grammy. Lamar realmente tem tudo, isso inclui uma família e um ambiente alegre. Vamos dar uma olhada Kendrick Lamar conquistas e patrimônio líquido geral.

De sua carreira musical, Kendrick Lamar conseguiu produzir um total de cinco álbuns de estúdio, uma compilação, um EP (Extended Play), cinco mixtapes, 66 singles e três singles promocionais. Em termos de elogios, Lamar conseguiu ganhar 13 Grammys ao longo de toda a sua carreira. Nasceu em 17 de junho de 1987 em Compton, Califórnia. Kendrick cresceu em um bairro difícil, com vale-refeição e assistência social. Ele percorreu um longo caminho desde hoje, o que o faz valorizar muito mais o sucesso atual que tem. Atualmente, Lamar continua fazendo sucesso e ganhando milhões fazendo o que mais ama.

Quanto dinheiro Kendrick Lamar ganha por ano?

O rapper da Califórnia está ganhando atualmente cerca de US$ 15 milhões por ano apenas com sua música, seu patrimônio líquido é estimado em cerca de US$ 90 milhões. Para um único evento ao vivo, Kendrick Lamar ganha mais de US$ 2 milhões por apresentação. De acordo com a Forbes, Kendrick Lamar atualmente ocupa o oitavo lugar entre as bandas de hip hop mais bem pagas. Ele está acima de outros artistas como Cardi B, Nicki Minaj e Migos. No entanto ele ainda está abaixo de nomes lendários como Snoop Dogg Drake Eminem Pharrell Williams Kanye WestRussell Simmons, Master P, Jay Z e Dr.