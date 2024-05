Cinco reações exageradas ao início da temporada WNBA de 2024

A temporada de 2024 da WNBA começou apenas quatro dias, com 10 dos 12 times tendo apenas um jogo da temporada regular em seus currículos – o primeiro de um recorde de 40 que jogarão antes do final do verão.

O que significa que é hora de algumas reações exageradas ao que vimos no início da temporada.

O Las Vegas Aces, New York Liberty, Connecticut Sun, Dallas Wings, Minnesota Lynx e Atlanta Dream começaram em alta com vitórias na abertura da temporada (o Liberty está com 2 a 0 após a vitória de quinta-feira no Indiana Fever). As seis últimas equipes da classificação no verão passado – incluindo Fever, Phoenix Mercury, Seattle Storm e Los Angeles Sparks, que perderam a pós-temporada em 2023 – abandonaram suas disputas iniciais.

Breanna Stewart liderou todos os artilheiros da semana de abertura com 31 pontos na quinta-feira para o New York contra o Indiana, enquanto os novatos, de Caitlin Clark a Angel Reese e Cameron Brink, tiveram estreias profissionais sólidas. As veteranas Alyssa Thomas e Layshia Clarendon impressionaram, cada uma registrando um triplo-duplo.

Todas as 12 equipes jogam nos próximos dois dias, com destaque para uma partida dupla da ABC na tarde de sábado, enquanto Storm e Mystics se enfrentam no único jogo de domingo.

Só o tempo dirá se o desempenho dos primeiros três dias reflete o que acontecerá ao longo da temporada. Mas estas são algumas observações iniciais para uma liga que atrai mais atenção e entusiasmo do que nunca.

jogar 1:18 A’ja Wilson perde 30 pontos na primeira vitória dos Aces na temporada A’ja Wilson busca 30 pontos para impulsionar os Ases a superar o Mercury por 89-80 no primeiro jogo da temporada.

Wilson parecia seu próprio MVP das finais da WNBA de 2023 na terça-feira, terminando com 30 pontos, 13 rebotes e 5 assistências – seu terceiro jogo de 30 pontos, 10 rebotes e cinco assistências na carreira. E foi uma performance para a qual ela lamentou não sendo mais eficiente em campo (ela converteu 10 de 22 gols).

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Wilson, Jackie Young e Kelsey Plum combinaram 72 dos 89 pontos de Las Vegas, e o time teve um início estelar, usando sua defesa para sair e correr em campo aberto. Pode parecer minucioso, já que eles lideraram a maior parte do jogo (e até 18), mas no longo prazo os Ases precisam de Gray de volta. Sim, eles mostraram que sabem vencer sem ela (ver: Jogo 4 das Finais do ano passado).

Mas o ataque dos Ases às vezes parecia desarticulado contra o Mercury – Phoenix terminou com mais assistências do que Las Vegas (21 contra 17) no mesmo número de arremessos acertados – especialmente quando foi para a zona. A treinadora Becky Hammon observou que sua equipe precisava ser mais organizada e se comunicar melhor. Entra Gray, sem dúvida o melhor armador do mundo.

Os Ases não divulgaram um cronograma para o retorno de Gray da lesão no pé que a deixou de lado nas finais de 2023. Hammon disse que a equipe está “resolvendo os problemas” para descobrir o momento.

Brink pode desafiar Clark como Rookie of the Year da WNBA

Novamente, elas são chamadas de reações exageradas. Mas Brink parecia estelar em seus 19 minutos com o Sparks na quarta-feira. Segunda escolha no draft de abril, Brink se manteve firme contra a futura membro do Hall da Fama Tina Charles, acertou 2 de 3 tentativas do perímetro (terminando no geral com 11 pontos), brilhou com alguns belos ataques e chutes (suas quatro assistências ficaram em segundo lugar). na equipe atrás de Clarendon) e ostentava uma melhor equipe +8 mais/menos.

Brink lutou com problemas na faculdade, e suas cinco faltas na quarta-feira (incluindo duas nos primeiros três minutos de jogo) não foram ideais. Ela tem seis agora na WNBA e, se conseguir se manter na quadra, seu impacto em Los Angeles será notável.

The Fever pode ganhar apenas um jogo em maio

A equipe de Indiana que entra em quadra em agosto e setembro certamente será melhor que a versão que vimos nesta primeira semana. Com tantos novos jogadores para incorporar e Clark se adaptando ao jogo profissional, é compreensível que um grupo que perdeu os playoffs no ano passado (e os seis anteriores) precise de tempo para estabelecer a química.

Próxima programação da Fever 18 de maio em Nova York Liberty 20 de maio vs. 22 de maio na Tempestade de Seattle 24 de maio em Los Angeles Sparks 25 de maio em Las Vegas Aces 28 de maio x Los Angeles Sparks 30 de maio vs Tempestade em Seattle

Mas a programação do Fever não está ajudando em nada. Começar o ano contra o Sun e o Liberty, dois dos três melhores times do campeonato, não foi o ideal. A derrota de quinta-feira de 36 pontos em casa para o Nova York, vice-campeão nas finais da WNBA de 2023, marcou a maior derrota da franquia desde maio de 2021. Indiana foi superado por 57 pontos combinados em seus dois primeiros jogos, o maior déficit de pontos para um time em tal período na história da liga.

Tendo que enfrentar os dois times mais uma vez a emergente superequipe Storm duas vezes e os atuais campeões em Las Vegas tudo antes do final do mês torna o início de temporada mais implacável da liga. O Fever jogará sete jogos nos primeiros 12 dias da temporada (cinco dos quais fora de casa), o que deixou Christie Sides expressando frustração, pois significa que o time terá menos tempo de treino para trabalhar nas coisas. O adversário mais fácil que enfrentarão antes de junho será o Los Angeles Sparks, mas também não será fácil; os Sparks são liderados por um treinador veterano e têm alguns jogadores experientes e novatos brilhantes.

jogar 0:35 DeWanna Bonner conquista o 5º lugar na lista de pontuação da carreira da WNBA DeWanna Bonner chegou a 6.897 pontos na carreira com uma cesta de 2 pontos, ficando em quinto lugar na lista de pontuação da WNBA.

O Sol está ainda melhor que no ano passado

Mesmo que sua vitória na terça-feira tenha sido contra um time de Indiana que não chega aos playoffs desde 2016, Connecticut mostrou por que pertence à conversa de candidato ao título da WNBA. Na verdade, o Sun pode ser melhor do que sua versão de 2023, que foi eliminada da pós-temporada nas semifinais para o Liberty.

DeWanna Bonner e Thomas recomeçaram de onde pararam na temporada passada, o último conseguindo seu 12º triplo-duplo na carreira (inclusive na pós-temporada) e o primeiro mostrando sua falta de idade ao subir para o quinto lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da liga. Qualquer um que pensou que a temporada de MVP de Thomas no ano passado foi um acaso, disse Bonner após o jogo, continuará a estar errado.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• 1 pergunta persistente sobre QB para cada time da NFL »

• Combinação do draft da NBA: quem está subindo? »

• 9 com menos de 25 anos: estrelas dos playoffs da NHL até agora »

Mais conteúdo ESPN + »

O que há de diferente em relação ao ano passado? A central All-Star Brionna Jones está de volta, embora com restrição de minutos, mas ao encontrar seu ritmo em seu primeiro jogo na temporada regular desde que rompeu o tendão de Aquiles no verão passado, isso apenas reforçou a dimensão adicional que ela adiciona ao interior do Sun. E se terça-feira foi um precursor do que está por vir de DiJonai Carrington e Tyasha Harris, isso é um bom sinal para Connecticut, que também ainda incorpora as estreantes Rachel Banham, Moriah Jefferson (saindo de uma cirurgia no tornozelo fora de temporada) e Tiffany Mitchell. A profundidade geral do Sol este ano é um grande impulso.

Com a saída de Tiffany Hayes, Natisha Hiedeman e Rebecca Allen, Connecticut teve que renovar sua quadra de defesa, mas tem experiência e versatilidade que irão elevar o time. Carrington ganhou as manchetes pelo excelente trabalho defensivo que fez em Clark, mas ela e Harris combinaram 32 pontos, com Harris e Banham sozinhos acertando sete cestas de 3 pontos. Como as peças se juntam para o Sol no segundo ano da Era Stephanie White é algo para se observar – e eles provavelmente são um time que ninguém vai querer ver em setembro.

Minnesota, um candidato adormecido

Claro, seu único jogo foi contra um time recém-formado do Storm, que ainda estava se descobrindo, mas o Lynx fez uma declaração na vitória por 83-70 em Seattle. Depois de superar as expectativas no ano passado (perder para o Sun na primeira rodada dos playoffs), o Lynx foi difícil de avaliar na pré-temporada. Cheryl Reeve e a gerente geral Clare Duwelius indiscutivelmente atualizaram o elenco na entressafra, mas como isso se traduziria com times como Seattle e Phoenix adicionando grandes estrelas?

A temporada 2024 da WNBA chegou Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece seu campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

O ex-escolhido da loteria Diamond Miller teve uma noite tranquila (dois pontos) e Napheesa Collier, escolhido do primeiro time da WNBA (20 pontos, 13 no segundo tempo), só começou depois do intervalo, mas os recém-chegados de Minnesota mostraram que podem ser a diferença -fabricantes. Alanna Smith marcou 22 pontos, o melhor da carreira, com 8 rebotes, 4 bloqueios e 1 roubo de bola, complementando Collier na quadra de ataque. Courtney Williams fez um pouco de tudo (14 pontos, 7 assistências, 5 roubos de bola, 5 rebotes), enquanto o reserva Hiedeman somou 9 pontos, 5 assistências e 2 roubos de bola – um ótimo sinal para uma franquia que precisava desesperadamente de alguma estabilidade como armador. .

O Lynx saiu com 15 roubos de bola e assistiu 23 dos 34 acertos em campo. Se este fosse apenas o jogo 1 de 40, Reeve tem que gostar do que está vendo até agora – embora não apenas uma revanche contra o Storm esteja aguardando sexta-feira, mas eles enfrentarão o Sol, a Liberdade, os Ases e o Mercúrio antes do final do jogo. mês.

Jogos para assistir neste fim de semana

Tempestade de Seattle no Minnesota Lynx

Sexta-feira, 21h30 horário do leste dos EUA (ION)

Minnesota venceu o jogo 1 em Seattle com um grande quarto período. A técnica do Seattle, Noelle Quinn, falou depois sobre seu novo visual, com Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith precisando de tempo para se firmar, especialmente ofensivamente: The Storm marcou apenas 70 pontos na terça-feira com 37,2% de arremessos de campo (incluindo 1 de 9 de 3), com Jewell Loyd conseguindo apenas 10 pontos em arremessos de 3 de 19. O Storm, que pensa no campeonato, tem a oportunidade de entrar na coluna das vitórias na revanche de sexta-feira, mas teria que fazer isso na estrada, em Minneapolis, antes de ir para Washington, DC, para uma partida de domingo à tarde contra os Mystics.

Febre de Indiana no New York Liberty

Sábado, 13h horário do leste dos EUA (ABC)

Embora o Liberty esteja 2 a 0, ainda não os vimos no seu melhor – o que é notável considerando que eles ainda explodiram a febre na quinta-feira, no primeiro dos dois encontros das equipes em três dias. Stewart, a MVP de 2023, se recuperou de uma abertura tranquila da temporada com o 13º jogo de 30 pontos e 10 rebotes de sua carreira, enquanto Betnijah Laney-Hamilton – que fechou Clark na quinta-feira – e Jonquel Jones – que colocou 25 pontos na terça-feira – tiveram inícios fortes. Fique de olho em como funciona o banco do técnico Sandy Brondello. Os reservas contribuíram com 22 pontos na quinta-feira, com cinco jogando pelo menos sete minutos.

Los Angeles brilha no Las Vegas Aces

Sábado, 15h ET (ABC)

Los Angeles vem de uma derrota em casa por 92-81 para o Atlanta Dream, mas ainda teve vários pontos positivos: Clarendon (11 pontos, 10 assistências, 10 rebotes) registrou seu primeiro triplo-duplo na carreira, Kia Nurse (23 pontos) e Dearica Hamby ( 20 pontos, 14 rebotes) tiveram noites fortes ofensivamente e os novatos Cameron Brink e Rickea Jackson fizeram sua estreia oficial na WNBA. Brink brilhou em particular, terminando com uma melhor equipe mais/menos de mais-8 (com 11 pontos, 4 assistências e 2 bloqueios), embora tenha lutado com problemas graves. As coisas não ficarão mais fáceis para a reconstrução de Los Angeles enquanto se dirige a Las Vegas, que disputa seus primeiros quatro jogos em casa.