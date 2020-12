Divulgada identificação das vítimas fatais em acidente com três mortes em Penedo

Uma tragédia vitimou três pessoas em um acidente automobilístico na manhã deste domingo, em Penedo. Informações são que todas residem em Propriá, Sergipe.

A redação do site Boa Informação conseguiu a identificação das vítimas envolvidas nesse grave acidente. As informações foram colhidas com uma parente das pessoas que faleceram neste episódio chocante para a cidade penedense e propriaense.

Duas mulheres e um homem morreram no local, foram eles:

Leidiane Vieira, 33 anos.



Isadora Vieira, irmã de Leidiane.



3- Weliton Pereira, cunhado das outras duas vítimas fatais.



Há informações ainda que os mesmos participaram de uma festa em Penedo neste sábado, e estavam retornando para Propriá-SE, cidade onde residem. O motorista que foi socorrido vivo e se encontra em uma unidade hospitalar, era marido de uma das vítimas fatais, a Leidiane. O garoto de aproximadamente 10 anos, é filho do homem que dirigia o veículo no momento do ocorrido. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.