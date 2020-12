Penedo Luz 2020 tem apresentações musicais e iluminação especial

Grupos de canto coral e um quarteto de cordas abriram a edição 2020 do Penedo Luz, evento realizado pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ).

As apresentações de músicas com temática natalina foram realizadas no Largo da Igreja São Gonçalo na noite de sexta-feira, 18, observando todos os cuidados relacionadas com a pandemia da Covid-19.

O festival incluso no calendário anual de eventos criado durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes ocorreu com menor número de grupos e público em função do novo coronavírus.

Para amenizar o momento atípico em que vivemos, a Prefeitura de Penedo proporciona aos penedenses e visitantes o encantamento com as belezas do Centro Histórico de Penedo.

Atrativos turísticos da Cidade dos Sobrados ganharam iluminação especial. Além de propiciar um novo visual ao acervo histórico e arquitetônico que traz turistas de todas as partes para Penedo, a SEMCLEJ criou mais uma atração durante o Penedo Luz.



Programação

Até a última noite de 2020, artistas e grupos locais se apresentam na Praça 12 de Abril, localizada no Paço Imperial, sempre a partir das 17 horas.

A ideia é agregar o belíssimo cenário do pôr do sol na orla ribeirinha com música de qualidade, começando sempre com o saxofone dos músicos Claudio Sax e Kawê Sax.

Na quarta-feira, 23, Francis Batista também apresenta seu talento no Penedo Luz 2020. Já na véspera do Natal, as atrações são o grupo de música sacra Doctrin da Rainha e o cantor Deyvid Alisson.

No sábado, 26, será a vez de Thiago Pinheiro e no domingo, 27, a atração é D’Mello. A última semana de 2020 começa ao som do grupo Vanguarda e tem ainda Luciano Teclados na noite de quarta-feira, 30.

O Penedo Luz será concluído na noite de quinta-feira 31, com show pirotécnico e queima de fogos de artifício para anunciar a chegada de 2021.

Por Fernando Vinícius / Vídeo: Ricardo Alves

DECOM/PMP