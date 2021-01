Da Câmara ao Campo: Alysson Morango mostra que trabalho é o compromisso

O ex-vereador e atual Secretário Municipal de Agricultura, Alysson Morango, vem mostrando a que veio em seu dia a dia a frente da pasta administrativa.

Apesar de jovem, Alysson traz consigo a força de vontade e a determinação de exímios líderes, aptos a trabalharem com a coisa pública, revelando-se naturalmente pronto para encarar os anos vindouros com muito trabalho e foco na melhoria de vida do homem e mulher do campo.

Dentre as suas ações iniciais na Secretaria Municipal de Agricultura, Alysson apostou no conhecimento prévio dos anseios dos agricultores e agricultoras, possibilitando dessa forma a elaboração de um cronograma de visitas para a execução de trabalhos, onde a prefeitura atuará conforme as principais reivindicações das comunidades.

Durante a semana o secretário esteve no Povoado Capoeira Grande, onde iniciou o preparo de terra do agricultor Cesar, para o plantio de macaxeira e também capim que servirá para a criação de animais. “Só tenho a agradecer pela atenção dada pelo município a mim, pois o preparo das minhas terras com a cessão do trator e a grade é fundamental para o meu sustento com plantio de macaxeira e capim para os meus animais”, agradeceu o agricultor, Cesar.