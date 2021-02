Enquete Votação BBB 21: Quem vai sair? Sarah, Kerline ou Rodolffo? Veja resultado

Quem vai sair do BBB 21? Sarah, Kerline ou Rodolffo? veja resultado parcial

E chegamos ao primeiro paredão do BBB – Big Brother Brasil. Sarah foi a primeira indicada a ir ao paredão do BBB. O professor João Luiz atendeu o Big Fone e teve que indicar três participantes para serem emparedados, ele indicou: Sarah, Arcrebiano e Rodolfo. Só que com a nova dinâmica do reality show, o Big Fone tocou mais duas vezes e Arcrebiano atendeu e se salvou e ainda removeu Rodolfo do paredão, só sobrando Sarah.

O anjo Rodolffo escolheu para imunizar o participante Caio.

O Nego Di, líder da semana, escolheu Kerline para o paredão.

Os seis imunizados desde o primeiro dia do programa votaram em Rodolffo para o paredão.

E a votação entre os participantes da casa deu Arcrebiano (Bill) com 8 votos.

E no final , após prova bate e volta, Arcrebiano conseguiu sair do paredão.

Quem vai sair do Big Brother Brasil - BBB 21? Sarah Kerline Rodolffo Resultados Votar

COMENTE

Já votou? Agora deixe seu comentário abaixo fazendo a torcida para seu participante predileto. Vale lembrar que a votação oficial que decide quem fica e quem sai do programa é feita pelo site Gshow do BBB.