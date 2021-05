Auxílio Emergencial 2021 no iti do Itaú: Saiba como antecipar a 2ª parcela

É possível antecipar a 2ª parcela do auxílio emergencial 2021 pelo iti do Itaú

A 2ª parcela do auxílio emergencial 2021 começará a ser paga a partir de 16 de maio (domingo), de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Conforme já está sendo feito, mesmo após receber o benefício no app CAIXA Tem, o dinheiro só é liberado para saques e transferências após algumas semanas.

No entanto, pelo aplicativo iti do Itaú você pode antecipar esse pagamento através de um boleto, sem precisar esperar.

Crie um boleto no iti e pague pelo Caixa Tem

Dessa maneira, é possível criar um boleto e antecipar seu pagamento do auxílio emergencial 2021. O valor fica disponível em até um dia útil. Essa antecipação pode ser feita de forma muito simples.

Basta abrir o app iti do Itaú, digitar o valor do resgate, escolher a opção “criar boleto”. Basta realizar o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, no próximo dia útil o valor estará disponível na sua conta.

Calendário referente ao pagamento do benefício

Confira o calendário referente ao pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial 2021. Lembrando que o calendário abaixo não vale para inscritos no Bolsa Família, esse está disponível logo a seguir.

Nascidos em: Disponibilidade online/digital Data para saques do auxílio emergencial 2021(através do app iti não precisará aguardar essa data) Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1 de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

Confira também o Calendário de pagamentos de maio para beneficiários Bolsa Família

Data de pagamento NIS do contemplado 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

Comodidade ao usuário

A antecipação do auxílio emergencial 2021 pelo iti do Itaú (ou outros aplicativos) é uma opção para o beneficiário. Portanto, não é uma obrigatoriedade e não altera em nada o recebimento dentro da data definida pela Caixa Econômica Federal.