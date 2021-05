Home Office e a Adaptabilidade das Empresas

O que o home office tem mostrado ao mercado?

A atuação Home Office se expandiu em 2020 por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Todavia, não é uma modalidade de trabalho tão recente. Haja vista que muitas empresas que já funcionavam nessa modalidade de trabalho têm resultados positivos.

Fatores tecnológicos alteram o mercado de trabalho, e não seria diferente com a maneira de produzir resultados. Muitas empresas já atuam na modalidade home office ou teletrabalho, como é chamada por muitas empresas, muito antes da pandemia.

Resistência à novidade não vale a pena!

Ocorre que por conta desse fator externo não controlável de impacto tão grande, como a pandemia, muitas empresas se viram obrigadas a viabilizar esse tipo de atuação.

No entanto, grandes empresas que estavam muito resistentes a essa forma de trabalho, se viram obrigadas a instalar programas e liberar acessos.

Atuar se antecipando às demandas

Por isso, esse fator demonstra que uma empresa que atua se antecipando as demandas de maneira resiliente e adaptável, tende a se manter no mercado de forma otimizada. Isso porque a atuação Home Office não é enraizada na cultura brasileira, no entanto, é algo muito comum em empresas fora do Brasil.

Por isso, um empresário que se adapta a esse tipo de modalidade, muda o foco e cria outro tipo de relacionamento com o seu funcionário.

É óbvio que é necessário que a cultura da empresa seja aberta às novidades para que uma implementação de uma atuação Home Office (em uma situação não forçada por fatores externos) funcione de forma positiva.

Foco nas entregas e cultura aberta

No entanto, quando a empresa foca nas entregas, fica mais fácil de entender a modalidade de teletrabalho. Muitas empresas que aderiram ao Home Office pelo motivo de força maior ficaram aquém dos seus concorrentes que já estavam adaptados a esse tipo de prestação de serviço por parte dos seus colaboradores.

Isso porque é necessário também que se estabeleça uma confiança implícita quanto ao comprometimento do funcionário, haja vista que o foco será no resultado do seu trabalho, não exatamente em outros fatores. No entanto, esse fator é completamente alinhável quando a cultura da empresa é aberta e adaptável.

Economia para a empresa e conforto para o funcionário

Além disso, a empresa economiza em muitos aspectos, já que o custo relacionado ao funcionamento da empresa fica irrisório quando todos os funcionários atuam em suas casas. Pois, o home office diminui o valor das contas de consumo do escritório e outras demandas como compras de café, copos descartáveis, insumos de modo geral. Ou seja, tudo o que diz respeito à manutenção de muitas pessoas dentro do mesmo ambiente físico.

Além da economia para a empresa, muitas pessoas relatam que trabalhar em casa as deixam mais produtivas. Por isso, a empresa pode estabelecer uma relação de confiança com seu funcionário e adaptar horários de reuniões e dias da semana para pontuar o andamento do trabalho e direcionar essa demanda de forma que todos se adaptem e entreguem resultados positivos.