Prefeitura de Benedito Novo – SC encerra inscrições nesta quarta-feira (09)

A Prefeitura Municipal de Benedito Novo – SC encerra inscrições nesta quarta-feira (09). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Veterinário; Instrutor de Modalidades II; Médico I; Médico II; Auxiliar de Creche; Auxiliar de Desenvolvimento de Educação Infantil; Operador de Máquinas; Operário; Professor de Inglês; Professor I; Servente; Técnico em Enfermagem; Vigia; Auxiliar de Serviços Gerais I; Auxiliar de Serviços Gerais II; Motorista; e Motorista de Ônibus Escolar.

Os salários oferecidos variam entre R$ 604,83 a R$ 14.283,73, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de junho de 2021, mediante preenchimento do formulário no site da Prefeitura Municipal, ou presencialmente, no espaço e funcionário na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5070, Centro.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova prática, em data prevista no dia 13 de junho de 2021, para os cargos de Instrutor de Modalidades II, Motorista, Motorista de Ônibus Escolar, Servente, Operário, Auxiliar de Serviços Gerais I e II, e Operador de Máquinas; além de entrevista para os cargos de Auxiliar de Creche, Auxiliar de Veterinário, Técnico em Enfermagem e Vigia, em data e local a serem divulgados até 11 de junho de 2021.

A seleção é válida por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 02/2021