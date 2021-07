Bradesco anuncia mais de 50 vagas para todos os níveis de senioridade, com foco para sua rede de agências – há chances também para a sede administrativa. O estado de São Paulo concentra o maior número de vagas, mas há oportunidades também para Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia e Rio Grande do Sul.

As posições disponíveis são para funções de níveis de aprendiz, estágio, júnior, pleno, senior e gerência. Os candidatos poderão concorrer a uma chance nos cargos de gerente corporate assistente, assistente de investimentos, assistente administrativo, analista de CRM, gerente de CRM, analista de compras, escriturário (PCD), analista de riscos, aprendiz, entre outros.

Caso não encontre nenhuma vaga de acordo com o seu perfil, o candidato poderá cadastrar seu currículo no Banco de Talentos da empresa, deixando-o disponível para vagas futuras,

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, ainda que grande parte das oportunidades exija superior completo ou cursando.

Os contratados pelo Bradesco receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida, Participação nos Lucros (PLR), Previdência Privada e acesso a diversos convênios que geram descontos em cursos externos, academias de ginástica, studios de pilates e de ioga e condições exclusivas nos produtos e serviços vendidos no e-commerce ShopFácil.

Como se candidatar às vagas do Bradesco

Os interessados em uma das vagas oferecidas pelo Bradesco deverão acessar a página de vagas da empresa, disponível aqui, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

A empresa informa que após se candidatar à vaga de interesse, os candidatos deverão criar um perfil, mantendo-o sempre atualizado com os dados de contato e informações profissionais. Isso ajuda a garantir uma seleção mais assertiva e facilita o contato entre recrutadores e interessados.