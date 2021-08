Amebíase: resumo para ENEM e vestibulares

Amebíase: vai cair na sua prova!

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e os vestibulares abordam questões sobre as mais variadas doenças em todas as suas edições.

Essas perguntas, que podem ser encontradas dentre as questões de biologia, possuem a tradição de abordar algumas doenças de maior relevância.

Assim, para que você se prepare de maneira adequada, o texto de hoje separou um resumo sobre uma enfermidade muito abordada por essas provas: a amebíase. Confira!

Amebíase: introdução

A amebíase, enfermidade também denominada de colite amebiana, é uma parasitose, uma vez que é provocada pelo parasita Entamoeba histolytica.

A doença não necessariamente provoca sintomas nos seres humanos. Isso acontece em pessoas com sistemas imunológicos mais fracos e previamente debilitados.

Amebíase: contaminação

A amebíase pode ser contraída por meio da ingestão de alimentos ou de água contaminados pelo parasita Entamoeba histolytica. Isso porque, os cistos do parasita se alojam no intestino grosso do doente, infectando também as suas fezes.

Assim, quando essas fezes entram em contato com a água, a doença passa a ser transmitida para essa.

Amebíase: sintomas

O doente começa a manifestar sintomas (nos casos em que a manifestação ocorre) cerca de 14 a 30 dias após o contato com o parasita.

Dentre os principais sintomas da amebíase, podemos citar: dor no abdômen, diarreia, náuseas, vômitos, flatulência, presença de sangue nas fezes e perda de peso.

Apesar de provocar sintomas relativamente fracos, a amebíase deve ser tratada de forma rápida. Isso porque, a falta de tratamento pode provocar a evolução da doença, fazendo com que essa atinja estágios mais graves. Nesses, o parasita penetra a parede do intestino do doente e passa a se alimentar da parede de suas hemácias, o que pode provocar quadros clínicos complicados e o comprometimento de outros órgãos.

Amebíase: profilaxia

Existem algumas medidas que podem ser adotadas para impedir a disseminação do parasita Entamoeba histolytica e, consequentemente, da doença por esse provocada. Dentre as principais, podemos citar:

Adoção de medidas de saneamento básico

Sempre lavar frutas e verduras antes de ingerí-los

Sempre lavar as mãos antes de refeições

Beber somente água filtrada ou tratada