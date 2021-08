Neon: conheça as formas de realizar pagamentos disponibilizadas pela fintech

Como fazer pagamentos na fintech Neon?

Assim como muitos bancos digitais, o banco Neon oferece diversos produtos eficientes para a rotina do cliente. Sendo assim, trouxemos algumas informações sobre as formas de pagamentos disponibilizadas pela fintech.

Existem várias formas de pagar usando seus cartões Neon

Conforme informações do banco Neon, existem várias formas de pagar usando seus cartões Neon. Por isso, realizar pagamentos na Neon é fácil. Uma vez que o cliente tem o poder nas suas mãos para escolher como pagar: pelo celular, app, cartão, em compra física ou online, à vista, parcelado, assinatura etc.

Pagamento por aproximação

O banco digital Neon disponibiliza ao cliente a opção de pagamento por aproximação através da tecnologia NFC, que permite a função contactless.

No entanto, o banco ressalta que o cliente deve informar ao estabelecimento se o pagamento é no crédito ou débito, antes de efetuá-lo por meio dessa função, pois o pagamento é efetuado através de um rápido contato por aproximação.

Carteira digital

É possível escolher a carteira digital de sua preferência, como o Google Pay ou Samsung Pay e adicionar seus cartões Neon. Sendo assim, essa opção facilita a rotina do cliente.

Você Pode Gostar Também:

Por isso, a fintech ressalta que em lojas físicas, é possível pagar por aproximação com o seu celular, graças à tecnologia NFC. E nas compras online, o cliente pode ressaltar com um simples clique e toda a segurança de não ter que preencher seus dados.

Conforme informações da fintech Neon, para ativar a função contactless para pagar por aproximação com o seu cartão Neon, é muito simples. Basta que o cliente faça uma primeira compra do jeito comum, usando o chip do cartão e sua senha. Após isso, seu cartão já está ativo para compras por aproximação.

Sobre o limite para pagamentos

O banco digital informa que o seu limite inicial é definido logo quando você faz seu cadastro. No entanto, ele varia de acordo com o seu perfil e pode ser acessado na área: Meu Neon > Configurações > Limites.

Toda vez que você faz um pagamento, o valor do seu limite vai sendo consumido. Assim sendo, você pode pedir um aumento de limite, mas ele está sujeito à análise de crédito.

Pagamentos efetuados e adiantamento de fatura

Conforme informa o banco digital, caso o cliente queira localizar um pagamento feito pela sua conta Neon, é só acessar a aba” Saldo” do app.

Assim sendo, poderá visualizar o panorama de todas as compras e pagamentos feitos no mês. Caso o pagamento esteja agendado, você o verá ao lado, na parte Futuros. Já para adiantar o pagamento da fatura mensal do cartão, basta que o cliente acesse: Crédito > Fatura atual > Adiantar pagamento.