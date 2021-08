Veja se você tem direito e como funciona

O saque-aniversário do FGTS permite com que o trabalhador resgate os fundos de garantia anualmente. Com essa modalidade, os trabalhadores não precisam mais esperar pelo dia que se aposentarem ou de uma eventual demissão para pegar o dinheiro do Fundo de Garantia.

A modalidade saque-aniversário entrou em vigor no último ano, que permite ao trabalhador retirar uma parte do fundo de garantia. Por outro lado, caso opte por sacar uma parte do valor na modalidade aniversário, acaba perdendo o valor do saque integral caso venha a ser demitido.

Dúvidas gerais sobre o saque-aniversário do FGTS

Um ano após o saque-aniversário do FGTS entrar em vigor, ainda são muitas as dúvidas sobre a nova modalidade do Fundo. Entre as maiores dúvidas, os trabalhadores se questionam sobre o quanto vale a pena ou não realizar o saque no mês de aniversário.

Como o próprio termo já diz, o saque-aniversário é disponibilizado ao trabalhador apenas uma vez ao ano, sempre no mês de seu aniversário. É diferente da opção tradicional, em que o saldo é disponibilizado em caso de demissão, com ou sem justa causa, além de aposentadoria.

Quando o trabalhador opta por retiradas anuais, este perde o direito de sacar a totalidade da conta caso seja demitido. O que não muda é que continua recebendo a multa de 40% que é pago pelo empregador.

Quem tem direito?

Terão direito ao saque-aniversário FGTS todos os trabalhadores com registro na carteira de trabalho e com saldo na conta do FGTS. Quem não corresponder a nenhuma opção não poderá realizar o saque-aniversário.

O FGTS define todos os anos as datas, sempre conforme os meses de aniversário. Os valores ficam disponíveis a partir de uma data específica, porém a retirada não é obrigatória para nenhum trabalhador.

É possível receber o Fundo de Garantia em outros bancos além da Caixa Econômica Federal. Porém, neste caso, durante o mês de aniversário do trabalhador, o trabalhador precisa sacar o valor integral, pois se não o valor volta à conta do fundo.

Calendário do saque-FGTS em 2021

O saque-aniversário 2021 já está em andamento. Para os nascidos de janeiro até abril que optaram por esta modalidade, só vão poder receber a primeira parcela em 2022. O valor fica disponível para os trabalhadores a partir do primeiro dia do mês que corresponde à sua data de aniversário.

O saque pode ser feito até o último dia do mês subsequente. Caso o recurso não seja retirado durante este período, ele retorna automaticamente à conta do FGTS do empregado. O valor do FGTS é calculado com o salário do funcionário e o tempo de trabalho.

Vamos dizer que você tem R$ 1.500 na sua conta do FGTS. No seu mês de aniversário terá disponível 30% desse valor (R$ 450) e mais uma parcela de R$ 150, o que completa R$ 600 disponíveis para saque no mês em que estiver trocando de idade. No segundo ano este valor poderá ser maior ou menor, dependendo do seu período trabalhado.