As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, O Banco digital Will Bank atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Analista de Riscos de Crédito Pleno São Paulo e Remoto Analista de Segurança da Informação – Network Security Pleno Trabalho Remoto Analista de Segurança GRC Sênior (Continuidade de Negócios) Trabalho Remoto Analista de Segurança Sênior App Sec Trabalho Remoto Android Developer Pleno/Sênior São Paulo/SP e Remoto Arquiteto de Segurança Cloud Sênior Trabalho Remoto Coordenador de Relações com Investidores São Paulo e Remoto Data Analyst Pleno – Full Remote São Paulo e Remoto Data Analyst Sênior/Especialista – Full Remote São Paulo e Remoto Data Engineer – Full Remote São Paulo e Remoto Data Engineer – Full Remote [Exclusiva para Pessoas Negras] São Paulo e Remoto Data Scientist Senior São Paulo e Remoto Data Scientist Senior [exclusiva para mulheres] São Paulo e Remoto DevOps Engineer São Paulo/SP e Remoto Especialista em UX Research – Growth São Paulo e Remoto Full Stack Developer (React.js/Node.js) Júnior/Pleno São Paulo/SP e Remoto iOS Developer São Paulo e Remoto Pessoa Arquiteta de Segurança Cloud Senior (AWS) Trabalho Remoto Pessoa Coordenadora de App Security Trabalho Remoto Pessoa Desenvolvedora de Software Senior – Full Remote São Paulo e Remoto Product Designer Especialista [Exclusiva para Pessoas Negras e/ou Trans] São Paulo e Remoto Product Designer Pleno – Conta São Paulo e Remoto Product Designer Sênior – Investimento São Paulo e Remoto Product Designer Sênior – Produtos Internos São Paulo e Remoto Product Manager – Cartão São Paulo e Remoto Product Manager – Growth São Paulo e Remoto Product Manager/Product Owner São Paulo e Remoto Senior UX Researcher São Paulo e Remoto Software Engineer São Paulo e Remoto Talent Acquisition Sr – Vagas Corporativas São Paulo e Remoto Tech Recruiter Sr São Paulo e Remoto vem ser will (presencial e remoto) São Paulo e Remoto

Sobre o Will Bank

O Will Bank chegou no Brasil em outubro do ano passado com o intuito de oferecer mais abrangência e democracia na oferta de serviços. Por meio desta fintech, os usuários podem contar com uma conta digital sem tarifas. Além disso, a fitench oferece o cartão de crédito Will Bank, que não possui anuidade.

O Will Bank é um novo banco digital, que pertence ao Grupo AVISTA, uma empresa que atual há mais de 15 anos no setor financeiro. Criado em 2017, o Will Bank teve o objetivo inicial de atingir pequenos comerciantes em cidades de até 100 mil habitantes.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Will Bank. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.